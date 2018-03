Expulsions de diplomates russes : Moscou dénonce une «provocation» et promet une réponse symétrique

Après l'annonce par 18 Etats de l'expulsion de plus de 100 diplomates russes, Moscou n'a pas tardé à réagir, regrettant un signal inamical envoyé par l'Occident. Des mesures russes de rétorsion sont prévues.

La Russie regrette la décision de gouvernements occidentaux, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, d'expulser plus de 100 diplomates russes, sur fond d'empoisonnement de l'ex agent-double russe Sergueï Skripal sur le sol britannique. Réaffirmant son innocence dans cette affaire, Moscou a déclaré le 26 mars par la voix du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, que la réponse russe à ces décisions serait basée sur le principe de réciprocité. Il a également fait savoir que ce serait Vladimir Poutine qui prendrait une décision définitive quant à la forme précise des mesures de rétorsion. «Nous regrettons cette décision qu'ils expliquent par la prétendue affaire Skripal. Nous l'avons déjà dit et nous le répétons : la Russie n'a jamais eu et n'a rien à voir avec cette affaire», a ainsi fait savoir le porte-parole du Kremlin.

Le ministère russe des Affaires étrangères a en outre qualifié ces expulsions de diplomates de «provocation», les décrivant comme une décision inamicale de la part des Occidentaux, à laquelle la Russie répondrait.

Ambassadeur russe à Paris : «Nous sommes profondément déçus»

L'ambassadeur de Russie à Paris s’est déclaré «profondément déçu de cette initiative de la part de [leurs collègues] français ». Des initiatives d’expulsions diplomatiques prises « sans avoir attendu les résultats de l’enquête » sur l'affaire Skripal. Qualifiant l’accusation de la Grande-Bretagne de «provocation sale», l’ambassadeur a affirmé que la fédération de Russie se réservait le droit d'apporter [à ces expulsions] une réponse adéquate.

En ce qui concerne précisément le cas des diplomates russes expulsés des Etats-Unis, une source du ministère des Affaires étrangères citée par l'agence RIA avait déclaré, plus tôt : «La réponse sera symétrique, nous y travaillerons dans les prochains jours et nous répondrons tour à tour à chaque pays».

Les relations russo-américaines au bas mal

En outre, l'ambassadeur de Russie à Washington, a déclaré que la décision américaine d'expulser des diplomates russes était «injustifiée» et aggravait, encore, les relations américano-russes. Au sujet des mesures de représailles que prendra la Russie, Anatoly Antonov a déclaré que la réponse de Moscou serait à la hauteur, regrettant que les Etats-Unis ne comprennent que la force, selon l'agence RIA.

Une quinzaine de pays occidentaux ont expulsé le 26 mars des diplomates russes, en lien avec l'affaire Skripal. Londres a désigné Moscou le 14 mars comme étant responsable de l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal le 4 mars à Salisbury. Il avait alors décidé d'expulser 23 diplomates russes et annoncé le gel des relations bilatérales. La Russie, qui clame son innocence et accuse Londres de ne «pas vouloir entendre les réponses», a ordonné en représailles l'expulsion de diplomates britanniques et la fin des activités du British Council sur son territoire. Le 23 mars, les 28 pays de l'Union Européenne, emboîtant le pas au Royaume-Uni, avaient à leur tour jugé «très probable» la culpabilité de la Russie, bien que certains pays comme l'Italie ou la Grèce aient tenu à exprimer une position plus tempérée.

