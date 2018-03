Affaire Skripal : Moscou riposte aux mesures du Royaume-Uni contre la Russie

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé le 17 mars que 23 diplomates britanniques devraient quitter la Russie «dans la semaine» et que le British Council serait fermé en Russie.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré le 17 mars que 23 diplomates britanniques seraient expulsés, en réponse à l'annonce de Theresa May du 14 mars d'expulser 23 diplomates russes. Ils devront quitter le territoire russe «dans la semaine».

Moscou a également annoncé qu'il fermerait le British Council, la représentation culturelle britannique, en Russie en raison de son «statut hors régulation», et qu'il retirerait au Royaume-Uni le droit d'ouvrir un consulat général à Saint-Pétersbourg à cause de la «disparité dans le nombre d'établissements consulaires des deux pays».

Ces annonces ont été faites lors du déplacement de l'ambassadeur britannique à Moscou Laurie Bristow au ministère russe des Affaires étrangères, qui l'avait convoqué dans la matinée du 17 mars. Elles font suite aux déclarations du Premier ministre britannique Theresa May qui avait décidé l'expulsion de 23 diplomates russes et le gel d'actifs de l'Etat russe le 14 mars, après avoir accusé la Russie la veille d'être coupable de l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille début mars.

Moscou a catégoriquement nié les accusations à son encontre et a dénoncé l'absence de preuves apportées par les autorités britanniques.

