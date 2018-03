Poutine «extrêmement préoccupé» par l'attitude «destructrice et provocante» de Londres

Les sanctions annoncées par Theresa May – qui accuse la Russie d'être responsable de l'empoisonnement de Sergueï Skripal – ont vivement fait réagir le président russe, qui a qualifié cette attitude de «destructrice et provocante».

Vladimir Poutine a exprimé au Conseil national de sécurité de la Fédération de Russie son «extrême préoccupation» face à l'attitude adoptée par le Royaume-Uni dans le cadre de l'affaire Skripal, selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

Au cours d'une discussion détaillée de la situation, le président russe a qualifié la position du Royaume-Uni de «destructrice et provocante».

Le Premier ministre britannique Theresa May a accusé la Russie d'être responsable de l'empoisonnement de l'ancien agent double Sergueï Skripal et de sa fille début mars. Elle a annoncé l'expulsion de 23 diplomates russes et le gel d'actifs de l'Etat russe en guise de sanctions.

Moscou a catégoriquement nié les accusations à son encontre et a dénoncé l'absence de preuves apportées par les autorités britanniques. La Russie a en outre promis que des mesures seraient prises en représailles aux sanctions britanniques.

Lire aussi : EN CONTINU : Crise diplomatique entre le Royaume-Uni et la Russie