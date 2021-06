Euro 2020 : quelles sont les équipes qui ont mis le genou à terre ?

Pour l'heure, cinq des 24 équipes participant à la compétition ont mis un genou à terre avant le coup d'envoi. Ce geste provenant des Etats-Unis et érigé en symbole pour certains de la lutte contre le racisme divise les supporters.

S'agenouilleront-ils ou non ? Telle est l'une des questions que se posent désormais certains spectateurs avant les matchs du championnat d'Europe de football qui a lieu depuis le 12 juin. Jusqu'à présent, seules les équipes d'Angleterre, de Belgique, du Pays de Galles, de Suisse et de Turquie ont réalisé ce geste.

Le geste controversé est apparu à la suite de la mort de George Floyd, tué en mai 2020 par la police de Minneapolis, et des nombreuses manifestations du mouvement Black lives matter qui ont alors suivi aux Etats-Unis et dans de nombreux pays occidentaux. Depuis lors, au Royaume-Uni, certaines équipes sportives ont pris l'habitude de s'agenouiller avant le début d'une rencontre pour marquer leur attachement à l'antiracisme.

19 sélections nationales ne s'agenouillent pas

Lors de leur premier match de la compétition les opposants aux joueurs de l'équipe d'Angleterre – qui mettent systématiquement le genou à terre depuis quelque temps – la Fédération croate avait annoncé qu’elle n’imposerait pas le geste à ses joueurs, expliquant que celui-ci «dans la culture et la tradition croates ne symbolise pas la lutte contre le racisme ou la discrimination». Avant le coup d'envoi d'un match amical qui a eu lieu le 6 juin contre la Belgique, les Croates étaient déjà restés debout mais, selon leur Fédération, ils avaient «respecté par le silence» la décision de leurs adversaires, comme l'indique Le Parisien.

«La Fédération croate de football et l'équipe nationale croate condamne fermement toute forme de discrimination. Nous respectons également le droit de chaque individu et de chaque organisation de choisir les circonstances et la manière dont ils prendront position contre le racisme et/ou d'autres formes de discrimination [...] La Fédération croate de football estime que les joueurs ont le droit d'avoir leur propre opinion sur ces sujets et qu'ils ont également le droit de choisir s'ils souhaitent s'engager dans une activité», a également déclaré la Fédération croate dans un communiqué à Euronews.

La chaîne d'information rappelle également que l'association hongroise de football (MLSZ) a publié une déclaration au début du mois de juin soulignant que «les règles de l'UEFA et de la FIFA n'autorisent aucune expression politique sur le terrain ni dans le stade, et la MLSZ non seulement l'accepte mais est l'approuve. L'équipe nationale ne s'agenouillera pas avant des matchs pour exprimer le fait qu'elle condamne toute forme de haine».

Le 15 mai, la sélection hongroise ne s'est donc pas agenouillée face au Portugal, dont les joueurs sont eux aussi restés debout. Le 10 juin, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, avait pris la défense des spectateurs qui avaient sifflé deux jours auparavant les joueurs irlandais ayant mis un genou à terre lors d'un match amical à Budapest, une des villes hôtes de l'Euro. Le président du Fidesz a déclaré à ce propos que les Hongrois ne s'agenouillaient que dans trois cas : «Devant Dieu, devant la patrie, et devant la femme qu'ils aiment.»

De son côté, la direction de l'équipe nationale tchèque de football et l'Association de football de la République tchèque ont déclaré : «l'équipe nationale adoptera une position neutre et apolitique sur certains sujets qui résonnent dans l'environnement sportif». «Cela concerne notamment les Black Lives Matter (BLM), initiative dans laquelle certains joueurs s'agenouillent avant les matchs de football», précise le communiqué relayé également par Euronews. Ni les joueurs tchèques ni les joueurs écossais n'ont donc mis le genou au sol avant leur rencontre qui s'est tenue le 14 juin.

Côté écossais, le sélectionneur Steve Clarke avait justifié cette décision de rester debout par le fait que la signification de ce geste symbolisant la lutte contre le racisme s’était «un peu diluée», comme le rapporte L'Equipe. Par solidarité avec leurs voisins et rivaux anglais, les joueurs écossais devraient cependant s'agenouiller avant la rencontre opposant les deux britanniques le 18 juin à Wembley.

Les joueurs de l’Equipe de France n’ont pas mis le genou à terre avant le coup d’envoi du match l’opposant à l'Allemagne le 15 juin. La veille, à l'occasion d'une conférence de presse, le capitaine de l'équipe de France de football Hugo Lloris avait pourtant annoncé que les joueurs de l’équipe de France effectueraient ce geste, ce qui avait suscité l'ire de plusieurs élus de droite.

Outre les équipes citées, celles de Russie, d’Italie, du Danemark, de Pologne, de Finlande, de Slovaquie, d'Espagne, de Suède, de Macédoine du Nord, des Pays-Bas, d'Ukraine, et d’Allemagne n'ont pour l'heure pas mis le genou à terre lors d'une rencontre de l'Euro 2021.

Cinq équipes ont mis un genou à terre

Le 12 juin les joueurs du Pays de Galles et de la Suisse furent les premiers à mettre le genou à terre lors de la compétition. La sélection helvète n'a toutefois par réitéré le geste lors du match contre l'Italie, le 16 juin.

Puis, lors de la seconde journée de la compétition, les joueurs du Pays de Galles ont à nouveau mis le genou à terre face aux joueurs de la sélection turque, qui ont eux aussi réalisé ce geste. Les footballeurs turcs n'avaient pas mis le genou au sol lors de leur match contre la Squadra Azzura italienne, le 11 juin.

Turkey and Wales players taking the knee before the start of their game at #Euro2020. #TUR#WALpic.twitter.com/WJyc1x1YlH — OGCOM (@OGambling) June 16, 2021

Les joueurs belges ont également mis le genou à terre le 12 juin lors de leur premier match face à la Russie, sifflés par une partie des supporters présents dans le stade de Saint-Pétersbourg.

Avant le coup d’envoi du dernier match, image surprenante. Les 11 joueurs belges #BEL posent un genou au sol. Les 11 russes #RUS restent debout.#EURO2020



pic.twitter.com/qMOFqsCoDu — Café Crème Sport (@CafeCremeSport) June 12, 2021

Les joueurs de la sélection anglaise ont quant à eux continué à s'agenouiller, malgré la réaction hostile du public lors de matchs amicaux opposant les Three Lions à l'Autriche (2 juin) et à la Roumanie (6 juin). Lors du match ayant opposé la Croatie à l'Angleterre le 13 juin, la réaction des supporters présents à Wembley fut mitigée, une majorité d'entre eux ayant applaudi, tandis qu'une minorité a hué les joueurs.

Sections of fans at Wembley Stadium booed England players for taking a knee before the European Championship game against Croatia on Sunday. https://t.co/2K90IguXk3 — WTOP (@WTOP) June 14, 2021

Le sélectionneur Gareth Southgate avait déclaré que son équipe était «plus que jamais déterminée à mettre le genou à terre tout au long de ce tournoi» et avait appelé les supporters à ne pas huer les joueurs pour leur initiative, et la Fédération anglaise avait également publié un communiqué allant dans le même sens, comme le rappelle Le Parisien. Le Premier ministre Boris Johnson avait lui aussi appelé les supporters à soutenir l’équipe natioanle, sans toutefois condamner les huées.

Le député conservateur Lee Anderson avait en revanche assuré qu’il ne regarderait pas les matches de l’Angleterre durant le tournoi en raison de cette prise de position tandis que son collègue Brendan Clarke-Smith avait estimé que les fans de football «en avaient marre qu’on leur fasse la morale». «Nous pensons que c’est la bonne chose à faire, alors nous allons continuer à le faire», a pour sa part assuré l’attaquant Marcus Rashford.