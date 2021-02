Angleterre : des joueurs de football décident de ne plus poser le genou à terre contre le racisme

Les joueurs du club de Brentford ont annoncé la semaine dernière qu'ils avaient collectivement pris la décision de ne plus poser le genou à terre contre le racisme.

Le 13 février dernier, les joueurs professionnels du club de Football de Brentford, dans la banlieue de Londres, ont publié un communiqué dans lequel ils annonçaient qu'ils avaient collectivement pris la décision de ne plus mettre un genou au sol avant le début des matchs. Ce geste symbolique venant des Etats-Unis et visant à dénoncer le racisme dont les Noirs sont victimes n'auraient selon eux pas d'impact.



Les joueurs du club de deuxième division anglaise ont justifié leur choix comme suit : «En tant que groupe de joueurs, nous avons décidé de ne plus nous mettre à genoux avant le début des matches. Cela commencera lorsque nous affronterons Barnsley demain, dimanche 14 février. Cette décision a été prise après de longues discussions de groupe. Nous nous agenouillons avant les matchs depuis le mois de juin [dans la foulée du mouvement Black Lives Matter] mais, comme beaucoup de nos collègues d'autres clubs, nous ne pensons plus que cela ait un impact. Nous pensons que nous pouvons utiliser notre temps et notre énergie pour promouvoir l'égalité raciale d'autres manières.»

Le communiqué précise par ailleurs que les joueurs «soutiennent pleinement» et sont «fiers» du souhait de Brentford de devenir «le club le plus inclusif du pays».«Le racisme est à l'opposé de ce que nous représentons. En tant que joueurs, nous montrerons notre engagement en faveur de la solidarité et de l'égalité raciale sur et en dehors du terrain d'ici à la fin de la saison, et au-delà. Nous soutiendrons également nos collègues des autres clubs qui veulent encore s'agenouiller avant les matchs», concluent-ils.

Jon Varney, directeur général du Brentford FC, a ajouté que «le genou n'est qu'une des façons dont nos joueurs ont montré leur engagement en faveur de l'égalité raciale». «Nous avons soutenu leur désir de le faire et nous soutenons maintenant leur désir de se concentrer sur d'autres moyens de montrer cet engagement», a-t-il lui aussi précisé, selon talkSport.