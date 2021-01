Journée de manifestations en Russie en soutien à l'opposant Alexeï Navalny

Des milliers de personnes sont attendues dans la rue le 31 janvier 2021 pour apporter leur soutien à l'opposant Alexeï Navalny, incarcéré pour ne pas avoir respecté les conditions de sa peine de prison avec sursis.

Le 31 janvier 2021, les partisans d'Alexei Navalny organisent des manifestations dans toute la Russie pour le second week-end consécutif. L'équipe de l'opposant a annoncé des rassemblements dans 142 villes. Des dizaines d'actions de solidarité auront également lieu à l'étranger.

À Moscou et Saint-Pétersbourg, certains quartiers du centre-ville ont été bouclés par les forces de l'ordre et les manifestants se sont vus proposer de modifier leur parcours. Dans les régions, les rassemblements les plus massifs ont eu lieu à Novossibirsk et Ekaterinbourg. Selon les autorités, les rassemblements sont non autorisés.

Selon le site de l'ONG OVD-Info, 2 119 personnes ont pour le moment été interpellées, principalement à Moscou, Saint-Pétersbourg, Vladivostok, Krasnoïarsk et Novossibirsk.

Selon l'équipe de l'opposant, citée par Reuters, Ioulia Navalnaïa, l'épouse d'Alexeï Navalny, a été arrêtée lors du rassemblement de Moscou.

Le 23 janvier, des milliers de manifestants avaient battu le pavé dans de nombreuses villes du pays lors de rassemblements n'ayant pas obtenu l'autorisation des autorités, et lors desquels des manifestants et membres des forces de l'ordre avaient été blessés. OVD-Info a fait état de 4 002 arrestations dans toute la Russie. A Moscou uniquement, plus d'un millier de personnes ont été arrêtées selon un bilan du Commissaire aux droits de l'Homme de la capitale, Potyaeva Tatiana, présenté le 24 janvier.

Les protestataires exigent la libération de l'opposant Alexeï Navalny, incarcéré pour non-respect des conditions d'une peine de prison avec sursis, à son retour en Russie le 17 janvier. Selon les services pénitentiaires russes, il ne s'est pas présenté à l'enregistrement auprès de l’inspection à au moins six reprises au cours de l'année 2020, entre janvier et mi-août.

Fin août, Alexeï Navalny avait été transféré dans le coma en Allemagne après avoir été victime d'un malaise. Il accuse le pouvoir russe d'avoir tenté de l'empoisonner (une version également défendue par plusieurs gouvernements, dont ceux de la France, des Etats-Unis et de l'Allemagne), ce que réfute Moscou. Il était sorti de l'hôpital sans séquelles.

Alexeï Navalny a vu son appel rejeté par le tribunal régional de Moscou le 28 janvier, et il restera donc incarcéré jusqu'au 15 février.