Contrats, financement du djihadisme, Jérusalem... : Macron entame sa visite au Qatar

Emmanuel Macron est arrivé à Doha ce 7 décembre au matin, pour une courte visite lui permettant de signer de gros contrats. Il aura aussi à aborder avec l'émir qatari la question du financement de l'islam radical en France.

Le président français est arrivé ce 7 décembre au Qatar pour une courte visite qui devrait officialiser plusieurs contrats. Son arrivée dans l'émirat coïncide avec l'annonce très controversée, la veille, de Donald Trump par laquelle les Etats-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël.

Après une visite mouvementée en Algérie, Emmanuel Macron a atterri à 5h (8h heure locale) à Doha. En compagnie du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et du ministre des Armées Florence Parly, il s'est immédiatement rendu sur la base militaire américaine d'Al-Udeid, à quelques kilomètres de la capitale.

Al-Udeid est la plus grande base américaine du Moyen-Orient. Elle abrite également le siège du Centcom, le commandement central des opérations antidjihadistes de l'armée américaine. Emmanuel Macron y a rencontré le commandement américain, ainsi que les troupes françaises stationnées sur cette base.

Un agenda diplomatique chargé et chamboulé par la question de Jérusalem

Initialement, la visite d'Emmanuel Macron au Qatar était placée sous le signe du commerce, puisque le président français doit rencontrer dans la journée l'émir Tamim ben Hamad al-Thani, qu'il avait reçu à Paris en septembre, avant une conférence de presse conjointe. Les deux chefs d'Etat doivent signer plusieurs gros contrats dont «la maturité est proche», selon l'Elysée. Ceux-ci incluent l'achat par Doha de 12 avions de combat Rafale, produits par Dassault, ainsi que la concession du métro de la capitale qatarie aux groupes RATP et Keolis, pour un montant estimé à trois milliards d'euros. En 2016, Doha avait déjà acquis 24 Rafale pour 6,3 milliards d'euros.

Mais l'agenda diplomatique dans lequel s'inscrit cette visite pourrait être bousculé par la vague d'indignations et de condamnations déclenchée par l'annonce récente de Donald Trump quant au statut de Jérusalem. Emmanuel Macron l'avait qualifiée la veille de «regrettable», rappelant «l'attachement de la France et de l'Europe à la solution de deux Etats, Israël et la Palestine vivant côte à côte en paix et en sécurité dans des frontières internationalement reconnues avec Jérusalem comme capitale des deux Etats».

En outre, Emmanuel Macron aura aussi à traiter de la question du financement présumé du djihadisme par le Qatar. Lors du sommet Europe-Afrique d'Abidjan la semaine passée, le président français avait assuré qu'il demanderait à Doha de ne plus financer de fondations ou d'écoles enseignant l'islam radical en France. Il avait alors assuré avoir déjà obtenu cet engagement, lors d'une visite surprise à Riyad en novembre dernier, de la part du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, dont le pays est actuellement en crise ouverte avec le Qatar.

Ainsi, durant cette visite, les deux dirigeants ouvriront «la première réunion pour la coopération bilatérale en matière de lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme et la radicalisation», précise l'Elysée. Emmanuel Macron compte d'ailleurs organiser début 2018 une conférence internationale sur le financement du terrorisme, à laquelle tous les acteurs de la région seront conviés.

Lire aussi : «Dégage Macron !» : des manifestants dénoncent la venue du président français à Alger (VIDEOS)