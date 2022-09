«Sur la voie d'un monde multipolaire» : le Forum économique oriental s'ouvre à Vladivostok

La nouvelle édition du Forum économique oriental ouvre ses portes du 5 au 8 septembre, avec pour thème principal la fin progressive de l'ancien monde unipolaire.

Pour sa première édition depuis le début du conflit ukrainien, le Forum économique oriental accueille de nombreux invités du 5 au 8 septembre 2022. Le thème retenu, «Sur la voie d'un monde multipolaire», semble «particulièrement pertinent» dans le contexte international actuel, selon le message adressé aux participants par le président russe Vladimir Poutine.

L'Asie-Pacifique devient un centre, l'Arctique suscite l'intérêt

Selon lui, le modèle unipolaire dominé par les Etats-Unis est «obsolète» et est appelé, dans le cadre d'un processus «irréversible», à céder la place à un nouvel ordre mondial plus diversifié, au profit de nouveaux centres politiques et économiques tels que celui de la région Asie-Pacifique. Le Forum doit permettre de renforcer la coopération avec les pays de la région, sous forme bilatérale ou dans le cadre d'organisations internationales telles que l'Union économique eurasiatique.

Les rencontres du Forum se déroulent traditionnellement sous la forme de panels, de tables rondes, de débats télévisés, de petits-déjeuners d'affaires et de dialogues d'affaires consacrés aux relations entre la Russie et divers pays. Des sujets tels que l'économie, les transports, mais aussi les enjeux climatiques, l'enseignement ou la coopération scientifique sont largement abordés.

Le programme de cette édition 2022 comporte ainsi des discussions sur les investissements et le commerce dans l'Arctique, le rôle de l'Organisation de coopération de Shanghai ou encore les relations de la Russie avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Dans un contexte international marqué par le conflit ukrainien et les sanctions adoptées par l'Occident à l'encontre de Moscou, les questions de l'accès de la Russie aux technologies les plus avancées, ainsi que du changement de modèle économique pour les secteurs de l'automobile et de l'aviation, seront également débattues. Le thème de «la guerre de l'information» qui oppose Moscou aux pays occidentaux figure aussi au programme du Forum.

Le chef du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire chinoise, Li Zhanshu - troisième plus haut responsable chinois - compte parmi les participants de premier plan de cette rencontre internationale, aux côtés de l'ambassadeur d'Inde en Russie, Pavan Kapoor.

Le Forum économique oriental a été créé par décret du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine en 2015 pour soutenir le développement économique de l'Extrême-Orient russe et étendre la coopération internationale dans la région Asie-Pacifique : il avait été consacré en 2021 au thème des «opportunités pour l'Extrême-Orient dans un monde en transformation».