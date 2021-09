Le Forum économique oriental ouvre ses portes à Vladivostok «dans un monde en transformation»

La nouvelle édition du Forum économique oriental qui se tient chaque année à Vladivostok ouvre ses portes du 2 au 4 septembre. Le thème portera cette année sur «Les opportunités pour l'Extrême-Orient dans un monde en transformation».

«Les opportunités pour l'Extrême-Orient dans un monde en transformation» : voici le thème de la nouvelle édition du Forum économique oriental qui se tient chaque année à l'université fédérale orientale de Vladivostok et qui ouvre ses portes du 2 au 4 septembre 2021. Le président russe Vladimir Poutine y sera présent.

Les rencontres du Forum se déroulent traditionnellement sous la forme de panels, de tables rondes, de débats télévisés, de petits-déjeuners d'affaires et de dialogues d'affaires consacrés aux relations entre la Russie et divers pays. Des sujets tels que l'économie, les transports, mais aussi les enjeux climatiques ou l'enseignement sont largement abordés.

Le programme d'affaires du Forum de 2021 comprend ainsi un certain nombre de dialogues commerciaux avec les principaux pays partenaires de la région Asie-Pacifique et avec Association des nations de l'Asie du sud-est (ASEAN) pour un dialogue d'affaire. L'ASEAN comprend les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande, le Brunei, le Viêt Nam, le Laos, la Birmanie et le Cambodge.

Un dialogue d'affaires avec l'Italie figure aussi parmi les discussions de la première journée, avec la présence de Giorgio Starace – Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne au Japon – et de Pasquale Terracciano –Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne en Fédération de Russie.

Le programme prévoit également une discussion autour des enjeux économiques de l'Arctique, des problématiques agricoles dans l'extrême-orient, des perspectives du marché du travail russe ou encore du tourisme. La question énergétique, notamment l'augmentation de la production de gaz russe et ses problématiques environnementales, est aussi prévue, aux côtés d'enjeux climatiques. Des discussions doivent également avoir lieu sur le thème «Nettoyer la planète : l'économie circulaire» ou encore sur l'aménagement urbain.

Le forum va aussi s'orienter sur les questions de souveraineté. Outre son aspect numérique, la perspective d'une évolution de l'économie mondiale vers un modèle sans dollar, au profit de nouveaux modes de transactions, sera abordée.

Le Forum économique oriental a été créé par décret du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine en 2015 pour soutenir le développement économique de l'extrême-orient russe et étendre la coopération internationale dans la région Asie-Pacifique. L'agence gouvernementale russe chargée de son organisation est également chargée de celles d'autres rendez-vous internationaux tels que le Forum économique international de Saint-Pétersbourg. L'édition 2019 avait pu compter sur la participation de 8 500 personnes issues du monde économique, politique et médiatique. Celle de 2020 avait été annulée en raison de la pandémie de Covid-19.