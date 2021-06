Pour contourner la censure des Gafa, suivez RT France sur Telegram

RT France est disponible sur l'application de messagerie sécurisée Telegram. Une opportunité de suivre l'actualité – sans aucune des restrictions et censures imposées par les grands réseaux sociaux américains.

Censures d'articles de presse, fermeture de comptes de militants, suspension de la page d'un parti et même d'un compte de chef d'Etat : les grandes plateformes de partage de contenus américaines (parmi lesquelles Facebook, Twitter et YouTube) ont multiplié ces dernières années les mesures restrictives, dévoilant une conception toujours plus étriquée de la liberté d'expression.

RT France en a tout particulièrement fait les frais : entre autres mesures discriminatoires décrétées à notre encontre, Twitter inflige à RT France le label «Média affilié à un Etat», qui réduit notre visibilité... et que ne subissent pas d'autres médias pourtant financés par des Etats, tels que France 24, Al Jazeera ou BBC World !

RT France a également subi des avertissements injustifiés de la part de Facebook, mettant en péril la présence même de notre média sur ce réseau social. YouTube, de même, a multiplié les restrictions à l’encontre de comptes internationaux de RT.

Au-delà de notre cas, ces plateformes américaines semblent chercher à handicaper les médias non mainstream, à faire taire certaines personnalités politiques et à museler les opinions non-conformistes. Cette atmosphère de censure créée par les Gafa contribue, sans doute, à expliquer l'engouement des internautes pour les plateformes alternatives. La messagerie instantanée et sécurisée Telegram, en particulier, est devenue l'application la plus téléchargée dans le monde en janvier (hors jeux vidéo). Ses utilisateurs viennent y chercher une plus grande sécurité des données personnelles, mais aussi une plus large liberté de ton.

Un accès sûr et simple à nos contenus est essentiel

Et cela tombe bien, car RT France est d'ores et déjà disponible sur Telegram, à l’adresse suivante : https://t.me/rtfrance_officiel. Un accès sûr et simple à nos contenus est essentiel et nous sommes ravis de pouvoir proposer à nos audiences un nouveau canal digital où elles pourront retrouver les actualités proposées par RT France – et ce, sans restrictions.