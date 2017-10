«Je ne suis pas arrogant, je suis déterminé» : Macron parvient encore une fois à irriter Twitter

Le président français a suscité (une fois encore) nombre de réactions indignées en se défendant d'être arrogant, tout en conspuant le «triste réflexe de l'envie française», dans une interview à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel.

«Ich bin nicht arrogant, ich sage und tue was ich mag» – «Je ne suis pas arrogant, je suis déterminé» : c'est cette citation du président français au cours de la longue interview qu'il leur a accordée, que Der Spiegel a décidé de faire figurer en Une de son édition du 14 août.

Je ne suis pas arrogant pour les Français. Je suis déterminé.

Interrogé par l'hebdomadaire allemand sur ses propos polémiques de ces dernières semaines, notamment l'usage du qualificatif «fainéants», ou encore sa réaction face aux manifestants syndicalistes de GM&S, qui devraient selon lui chercher des postes au lieu de «foutre le bordel», le locataire de l'Elysée a tenu à mettre les points sur le «i» : «Je ne suis pas arrogant pour les Français. Je suis déterminé [...] J'aime mon pays et les Français. J'adore parler avec eux et les convaincre. C'est mon travail chaque jour de me battre pour mes compatriotes. Mais aussi ne pas succomber à la démagogie et aux mensonges ou consentir à des faveurs.»

Macron en une du Spiegel avec deux citations : "Je ne suis pas arrogant" et "Je dis et fais ce qui me plaît" @DerSPIEGELpic.twitter.com/FkH5sFp20V — Thomas Wieder (@ThomasWieder) 13 octobre 2017

Autre passage marquant de l'interview, le président de la République, très critique à l'égard des mouvements sociaux auxquels il est confronté, a évoqué le «triste réflexe de l'envie française», qui «paralyse» selon lui le pays.

«Macron ne peut pas changer de peuple, donc il l'insulte»

Sur Twitter, ces nouvelles considérations publiques du chef d'Etat n'ont semble-t-il pas fait l'unanimité. Un internaute a par exemple relevé avec ironie que le fait d'être déterminé ne prémunissait pas contre l'arrogance...

#Macron "je ne suis pas arrogant,je suis déterminé "

hélas, dans le cas présent, particulièrement, l'un n'empêche pas l'autre ! — journaleuseenpause (@newsfemme75016) 14 octobre 2017

«L’argument du narcissique Macron pour justifier son comportement ? Ceux qui ne sont rien sont des envieux», a fait valoir un autre utilisateur de Twitter en colère.

L’argument du narcissique #macron pour justifier son comportement ? ceux qui ne sont rien sont des envieux 😳😳 https://t.co/NU6LLgtzjS — AnneDeSevrantنNS/LW (@AnneDeSevrant) 14 octobre 2017

Le paradoxe donné par un président de la République, qui nie être arrogant tout en tançant les travers de son peuple dans la même interview, n'a pas manqué d'être relevé par de nombreux internautes.

Le mec se croit tellement au-dessus de tout le monde qu'il pense que si on le critique c'est qu'on est #envieuxhttps://t.co/J2DE2COEtI — Ben (@beestoufly) 13 octobre 2017

L'ancienne députée écologiste puis du Parti de gauche, Martine Billard, s'est quant à elle insurgée contre la référence à «l'envie française», qu'elle assimile à une insulte.

Le pb de #Macron, il ne peut pas changer de peuple Donc il l'insulte : feignants cyniques et maintenant envieux https://t.co/OjEfPLHpZZ — Martine Billard 🔺 (@MartineBillard) 14 octobre 2017

Une fédération CGT a relevé la pique du président, qui semble viser pour elle la culture du rapport de force social en France.

Le président français, dont la réforme du code du travail par ordonnances fait face à une vague de protestation portée notamment par une mobilisation syndicale, se verra certainement reprocher ses propos au cours des prochaines manifestations.

