Des Etats membres de l'UE prêts à fournir des avions de combat à l'Ukraine, selon Borrell

Le chef de la diplomatie européenne a annoncé que des Etats membres de l'Union européenne étaient disposés à fournir des avions de combat «que les Ukrainiens peuvent piloter» aux forces armées de Kiev.

Le 27 décembre, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a annoncé que des Etats membres de l'Union européenne (UE) étaient disposés à fournir des avions de combat aux forces armées ukrainiennes, suite à l'intervention militaire russe en cours dans le pays.

Certains états membre disposent [d'avions que les Ukrainiens peuvent piloter] et nous allons les fournir avec d'autres armements nécessaires à une guerre

A l'issue d'une réunion en visio-conférence avec les ministres des Affaires étrangères de l'UE précédée d'un entretien avec le chef de la diplomatie ukrainienne, Josep Borrell s'est exprimé en ces termes : «Dmytro Kouleba a dit avoir besoin d'avions que les Ukrainiens peuvent piloter. Certains Etats membre disposent de ce genre d'avions et nous allons les fournir avec d'autres armements nécessaires à une guerre.»

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé ce 28 février lors d'une conférence de presse que son pays allait fournir pour 25 millions de dollars canadiens (17,6 millions d'euros) d'équipement militaire de protection à l'armée ukrainienne. Le Canada avait déjà réalisé une première livraison d'équipements militaires létaux et de munitions à l'Ukraine le 14 février, pour un coût de 7,8 millions de dollars canadiens.

L'Allemagne a quant à elle décidé le 26 février de livrer 1 000 lance-roquettes, 500 missiles sol-air de type Stinger et «plusieurs» obusiers. Dans un même élan, la France a également pris la décision le même jour de «la livraison additionnelle d'équipements de défense aux autorités ukrainiennes ainsi qu'un soutien en carburant». Les Etats-Unis ont également autorisé en janvier un programme d'aide aux forces ukrainiennes, comprenant 200 millions de dollars d'armes anti-blindés, de lance-grenades, d'artillerie et d'armes légères en décembre 2021. Le Royaume-Uni, la Pologne, la République tchèque, les Pays-Bas et la Lituanie ont également envoyé leurs propres armes.

L'opération militaire russe en cours vise, selon le président russe Vladimir Poutine, à défendre les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, dont il a reconnu l'indépendance, et à «démilitariser» et «dénazifier» l’Ukraine.