L'Union européenne débloque 450 millions d'euros pour fournir des armes à l'Ukraine

L'UE débloque 450 millions d'euros pour fournir des armes à l'Ukraine, dans le contexte d'opération militaire russe en Ukraine, a fait savoir le chef de la diplomatie de l'Union européenne Josep Borrell, ce 27 février.

«Un accord a été trouvé pour fournir des armements à l'armée ukrainienne pour une valeur de 450 millions et des équipements de protection et du carburant pour 50 millions. Tout cela sera couvert par notre Facilité de paix et notre fonds intergouvernemental. C'est la première fois dans l'histoire que nous allons le faire», a déclaré ce 27 février Josep Borrell, à l'issue d'une réunion en visioconférence des ministres des Affaires étrangères de l'UE.

Les Occidentaux multiplient les annonces de livraison d'armes à Kiev et de nouvelles sanctions contre la Russie, au quatrième jour d'une offensive militaire russe en Ukraine.

Vladimir Poutine a annoncé tôt le 24 février une opération militaire en Ukraine, qui vise selon lui à défendre les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, dont il a reconnu l'indépendance trois jours plus tôt, mais aussi de «démilitariser et de dénazifier l’Ukraine». Ce 27 février, le chef d'Etat a annoncé mettre en alerte la «force de dissuasion», pour répondre aux actes hostiles des pays européens dans le domaine économique, ainsi qu'aux déclarations jugées agressives de l'OTAN à l'égard de la Russie.

L'opération militaire a été dénoncée notamment par la Turquie et les pays occidentaux, dont certains ont déjà annoncé de nouvelles sanctions. Elle a également fait, dans des capitales occidentales mais aussi en Russie, l'objet de manifestations de contestation.