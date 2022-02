Le président turc Erdogan juge «inacceptable» l'opération militaire russe en Ukraine

Le président turc a condamné l'opération lancée par la Russie en Ukraine et fait part de sa tristesse face à ce conflit entre «deux pays amis». Il a promis que son pays ferait le nécessaire pour la sécurité des Turcs en Ukraine.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné ce 24 février le lancement de l'opération militaire russe en Ukraine. «Nous trouvons inacceptable et nous rejetons l'opération militaire lancée par la Russie en Ukraine», a-t-il déclaré au cours d'une allocution dont des passages ont été retranscrits par l'agence turque Anadolu.

Il a par ailleurs annoncé s'être entretenu au téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans la matinée du 24 février. Il a, précise l'agence, fait part de sa profonde tristesse face à ce conflit entre «deux pays amis avec qui la Turquie entretient des relations étroites aux niveaux politique, économique et social».

Lors de cette conversation, il a assuré au président ukrainien que la Turquie soutenait la lutte de son pays pour défendre son intégrité territoriale. Recep Tayyip Erdogan a en outre déclaré que son pays ferait le nécessaire pour assurer la sécurité des habitants de l'Ukraine, dont les citoyens turcs qui s'y trouvent et leurs «frères tatars en premier lieu».

Pour le président turc, ces différends doivent être réglés par «le dialogue, dans le cadre des accords de Minsk». Il s'était entretenu la veille, également au téléphone, avec le président russe Vladimir Poutine.

L'intervention russe «injuste et illégale», selon Ankara

Comme le rapporte l'AFP, la Turquie avait appelé un peu plus tôt, dans un double communiqué de la présidence et du ministère des Affaires étrangères, la Russie à cesser «au plus vite» son intervention «injuste et illégale» en Ukraine, estimant qu'elle constitue «une menace contre la sécurité mondiale et régionale».

«C'est une lourde violation du droit international», insistait le texte. Le chef de l'Etat a dénoncé «une agression inacceptable» de Moscou en Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé tôt le 24 février une opération militaire en Ukraine, qui vise selon lui a défendre les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, dont il a reconnu l'indépendance trois jours plus tôt.