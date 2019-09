Des préparatifs pour l'échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine sont en cours

L'échange de prisonniers en discussion entre la Russie et l'Ukraine depuis le mois d'août est actuellement en préparation selon la télévision d'Etat russe. Aucune information sur le type de format d'échange retenu n'a pour l'heure filtré.

Après des semaines de négociations, la Russie et l'Ukraine seraient parvenus à trouver un accord pour s'échanger des prisonniers détenus dans les deux pays. La télévision d'Etat russe a précisé ce 7 septembre que des «préparatifs» étaient en cours – diffusant des images d'autocars quittant la prison de Lefortovo à Moscou – augurant un dénouement imminent de cette opération diplomatique jamais vue depuis 5 ans.

«Les autocars ont quitté la prison de Lefortovo dans le cadre des préparations pour un échange de prisonniers», a également fait savoir la chaîne d'informations Rossiïa 24.

Из СИЗО "Лефортово" выехали два автобуса, где с большой долей вероятности находятся украинские военные, нарушившие российскую морскую границу pic.twitter.com/jDmrZRLRaq — РИА Новости (@rianru) 7 septembre 2019

Selon un témoin cité par l'agence de presse Reuters et des correspondants de l'AFP, deux autobus aux vitres teintées et une escorte de police ont quitté l'enceinte de cette prison de Moscou transportant un nombre indéterminé de personnes.

Selon RIA Novosti, le centre de détention provisoire de Lefortovo est l'endroit où les marins ukrainiens qui ont violé la frontière maritime russe dans le détroit de Kertch sont le plus susceptibles d'être détenus.

Des semaines de négociations

La veille, l’avocat de plusieurs citoyens russes pressentis pour participer à l’échange avait annoncé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait ordonné de gracier les personnes concernées par les négociations de libération simultanée de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine.

Un jour auparavant, le président russe Vladimir Poutine avait déjà fait savoir, lors du forum économique à Vladivostok, qu'un échange «massif» de prisonniers serait bientôt finalisé avec l'Ukraine.

Plusieurs source russes et ukrainiennes avaient évoqué la possibilité d'un échange de prisonniers entre Kiev et Moscou le 30 août, mais aucun élément n'était venu confirmer cette hypothèse.

Le 28 août, le journaliste russe Kirill Vychinsky, accusé de «haute trahison» en Ukraine et incarcéré depuis plus d'un an à titre préventif, avait été libéré.

Le lendemain, le réalisateur ukrainien Oleg Sentsov – condamné pour terrorisme à 20 ans de prison en Russie – avait lui été transféré à Moscou depuis sa colonie pénitentiaire dans le nord de la Russie.

Ce sujet était également au menu des discussions entre le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, depuis plusieurs mois et ce, dès leur première conversation téléphonique en juillet 2019. Cet échange de prisonniers – à même d'apaiser les tensions entre Kiev et Moscou – a aussi été abordé par Vladimir Poutine et Emmanuel Macron lors de leur rencontre au fort de Brégançon le 19 août.

Alors qu'une rencontre au format Normandie – qui comprend la Russie, l'Ukraine, la France et l'Allemagne – aura lieu en septembre pour évoquer notamment la situation dans le Donbass, la réalisation d'un échange de prisonniers augure un réchauffement des relations diplomatiques entre Moscou Kiev, qui sont à couteaux tirés depuis le rattachement par référendum de la Crimée à la Russie en 2014.

