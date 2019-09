Poutine et Zelensky ont discuté de la résolution du conflit en Ukraine, selon le Kremlin

Après l'échange historique de prisonniers entre Moscou et Kiev, les présidents russe et ukrainien se sont entretenus par téléphone ce 7 septembre, et ont abordé plusieurs sujets, à commencer par la résolution du conflit dans le Donbass.

L'échange de prisonniers qui a eu lieu le 7 septembre va-t-il ouvrir une nouvelle page dans les relations entre Moscou et Kiev ? Le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont, en tout cas, saisi cette occasion historique pour évoquer par téléphone le conflit qui sévit dans le Donbass, et surtout les mesures à prendre pour y mettre un terme, a annoncé le service de presse du Kremlin.

Lors de cette discussion qui s'est tenue en fin de journée, les deux dirigeants ont souligné l'aspect humanitaire de cet échange qui a impliqué 35 personnes de chaque côté, et noté qu'il représentait une étape importante dans la consolidation des liens entre les deux pays.

L'Ukraine et la Russie ont effectué un échange sans précédent de 70 détenus. Deux avions transportant 35 prisonniers chacun, dont notamment le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov et le journaliste russe Kirill Vychinsky, ont atterri simultanément en milieu de journée à Kiev et à Moscou. «Nous avons fait le premier pas», s'était félicité le président ukrainien en début d'après-midi, après avoir serré la main sur la piste de l'aéroport principal de Kiev à chacun des Ukrainiens rendus par Moscou.

De son côté, le ministère russe des Affaires étrangères avait estimé que «la libération convenue et réciproque des individus retenus sur le territoire de la Russie et de l’Ukraine» était un «signal positif qui [devait] être suivi par d’autres pas importants pour sortir de l’impasse concernant les relations russo-ukrainiennes».

Lire aussi : Echange historique de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine (EN CONTINU)