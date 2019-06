Qu'est-ce qui a ému aux larmes Vladimir Poutine lors d'une séance de questions-réponses télévisée ?

A la télévision, le président russe a invoqué le souvenir d'un de ses déplacements, lors duquel une vieille dame s'est agenouillée devant lui en lui tendant une note... qu'un de ses adjoints a perdue. Un souvenir très douloureux, pour le chef d'Etat.

Arrive-t-il a Vladimir Poutine d'avoir honte ? C'est l'une des très nombreuses questions qui a été soumises au président russe lors d'une longue séance télévisée de questions-réponses avec les citoyens ce 20 juin – un rituel annuel pour le chef d'Etat : la Ligne directe.

Le maître du Kremlin a répondu à cette interrogation en citant une anecdote : «C'était au début des années 2000 [en tant que président de la Fédération de Russie] ; je me déplaçais beaucoup, le pays était dans une situation difficile. Nous avions atterri dans une région, c'était la fin d'une journée de travail [...] On marchait dans cette boue, et tout d'un coup une dame s'approche – d'un âge assez avancé – et elle m'a dit quelque chose de pas très clair. Puis, elle est tombée à genoux ; elle m'a donné un petit bout de papier. Je lui ai dit que je le lirai. Je l'ai pris, je l'ai donné à un de mes adjoints et... il a été perdu».

Et le président d'ajouter, d'une voix tremblante et les yeux au bord des larmes : «Je n'oublierai jamais cela. Encore aujourd'hui, j'ai honte».

Très suivie en Russie, la séance de questions-réponses à laquelle se prête le chef d'Etat chaque année à la télévision a lieu le 20 juin 2019. L'occasion pour les citoyens de s'adresser directement à Vladimir Poutine sur les sujets de leur choix.

