Ce que fait l'aviation israélienne en Syrie

Le crash d'un avion russe, abattu avec 15 soldats à son bord, dans le cadre du conflit en Syrie, ravive les tensions entre la Russie et l'Etat hébreu, qui ne fait plus mystère de son engagement dans la région.

L'Etat hébreu agit de plus en plus ouvertement en Syrie, à mesure que les groupes armés djihadistes cèdent toujours plus de terrain face à l'armée régulière syrienne. Ce 18 septembre, un avion russe Il-20 a été abattu avec 15 soldats à son bord. Selon Moscou, c'est un tir malheureux de son allié syrien qui est en responsable. La Russie met en cause Israël et la confusion semée par ses provocations dans la zone.

Mais ce n'est pas la première fois qu'Israël s'invite sur le théâtre de guerre syrien. Le 26 juin, selon les informations de l'agence SANA, deux tirs de missiles attribués à Tsahal avaient pris pour cible l'aéroport de Damas en Syrie.

Lors d'une conférence de presse, le 4 septembre, l'armée israélienne avait annoncé qu'elle avait frappé à 202 reprises le territoire syrien depuis 2017. Selon cette déclaration rapportée par Reuters, ces frappes avaient pour cibles des positions iraniennes. De l'aveu même de Tsahal, un total de 792 missiles et bombes auraient été largués en Syrie.

Il y a un an, en septembre 2017, l'armée syrienne mettait déjà en cause les frappes directes de l'aviation israélienne sur le territoire syrien, depuis l'espace aérien souverain du Liban.

Israël frappe des infrastructures militaires dans l'ouest de la Syrie https://t.co/NlEffZccNGpic.twitter.com/VtMS7iZIoc — RT France (@RTenfrancais) 7 septembre 2017

Le 6 septembre, alors que les informations attestant de l'ingérence directe de l'Etat hébreu s'accumulaient, l'armée israélienne avait censuré la presse israélienne. Le Jerusalem Post avait ainsi été mis en demeure de retirer de son site internet une information pour le moins explosive. Selon le quotidien israélien, Tsahal aurait fourni des armes à des rebelles syriens.

Depuis, Tsahal maintient le cap et assure n'avoir pour seul objectif que le maintien de la paix dans la zone, qui passe, selon elle, par le refoulement des combattants iraniens et du Hezbollah. Israël accuse régulièrement l'Iran et ses alliés de compromettre sa sécurité ainsi que son existence en tant qu'Etat.

Lire aussi : Tsahal censure un article sur l'armement par l'armée israélienne de groupes rebelles en Syrie