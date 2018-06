La fausse mort de Babtchenko pourrait saper la confiance dans la presse, selon le chef de l'OTAN

La mise en scène par les services de renseignement ukrainiens de la mort du journaliste Arkadi Babtchenko pourrait «miner la confiance dans la presse libre», a estimé ce 8 juin Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN.

Le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a critiqué ce 8 juin l'Ukraine pour sa mise en scène du meurtre du journaliste Arkadi Babtchenko, affirmant que l'opération des services de renseignement ukrainiens pouvait saper la confiance des citoyens dans la presse libre et alimenter la propagande.

«Je tiens à souligner que je regrette que cet événement puisse miner la confiance dans la presse libre et être utilisé pour alimenter la propagande. Je crois profondément que la meilleure façon de s'assurer que nous ne sommes pas victimes de fausses nouvelles est d'avoir une presse libre et indépendante», a expliqué Jens Stoltenberg lors d'un point presse.

Le 29 mai dernier, le journaliste et écrivain russe Arkadi Babtchenko avait été annoncé mort, assassiné par balle à Kiev. Le lendemain, la presse internationale ainsi que de nombreux commentateurs s'en étaient fait écho. A la surprise générale, Arkadi Babtchenko était ensuite apparu devant la presse à Kiev. Les autorités ukrainiennes ont alors révélé que son assassinat était en réalité une ruse de leur part pour empêcher une supposée attaque contre lui.

Afin de mettre en place ce macabre stratagème, Arkadi Babtchenko a eu recours à un maquilleur chargé de lui dessiner des blessures à l'aide de sang de cochon. Il a également confié s'être revêtu d'une chemise criblée de balles et s’être entraîné pour tomber comme une personne réellement abattue. «Mon but était de rester en vie et d'assurer la sécurité de ma famille. [...] Les standards journalistiques, c'est la dernière chose à laquelle je pensais à ce moment», s'était-il alors justifié.

La fausse mort de Babtchenko a été critiquée de toute part, à commencer par la Fédération internationale des journalistes. «En répandant faussement la nouvelle de son assassinat, les autorités ukrainiennes ont gravement porté atteinte à la crédibilité de l'information, et leur communication court le risque d'être prise pour une opération de propagande», avait ainsi déploré le 31 mai dans un communiqué son président Philippe Leruth.

Lire aussi : Réapparu après son pseudo-assassinat, Babtchenko exige 50 000 dollars pour toute interview