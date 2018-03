Donald Trump a félicité Vladimir Poutine par téléphone pour sa réélection

Le Kremlin a annoncé que le président américain Donald Trump avait félicité Vladimir Poutine pour sa victoire à l’élection présidentielle russe du 18 mars, lors d’une conversation téléphonique le 20 mars.

Donald Trump a téléphoné à Vladimir Poutine le 20 mars afin de le féliciter pour sa victoire à l’élection présidentielle le 18 mars. C’est ce qu’a annoncé le Kremlin dans un communiqué. Selon la même source, les deux hommes ont envisagé la possibilité d’une rencontre de haut niveau mais aucune précision sur la date et les conditions n’a été communiquée. Cité par l'AFP et Reuters, Donald Trump a déclaré depuis le Bureau ovale: «Je l'ai félicité pour sa victoire électorale.» Confirmant la déclaration du Kremlin, il a évoqué la possibilité d'une prochaine rencontre au sommet: «Nous allons probablement nous rencontrer dans pas trop longtemps.»

Lors de cette conversation téléphonique, les présidents américain et russe ont également abordé des questions internationales de premier plan et se sont dit favorables à une coordination de leurs efforts afin de «limiter la course aux armements». A ce sujet, Vladimir Poutine avait affirmé le 19 mars que son pays ne comptait pas se lancer dans «une course aux armements», lors d'une réunion tenue au Kremlin avec les autres candidats qui étaient en lice à la présidentielle

Les dossiers sensibles de la Syrie et de l'Ukraine ont également été abordés lors de la conversation téléphonique entre les présidents américain et russe, selon le communiqué du Kremlin.

Ces sujets devraient être approfondis lors de la rencontre évoquée pendant cette conversation. Rencontre qui devrait intervenir prochainement et au menu de laquelle le sujet de la Corée du Nord devrait également être discuté.

Donald Trump a réagi plus tardivement que nombre de chefs d’Etats et de gouvernements pour féliciter son homologue russe. Le Kremlin avait d’ailleurs relevé cette absence de réaction quelques heures plus tôt, commentant que ce n’était pas un signe inamical, et que ce n’était pas grave.

Vladimir Poutine a été réélu le 18 mars, avec près de 76,7% des voix.

