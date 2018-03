La Russie, un «partenaire difficile» : l'Occident embarrassé par la réélection de Poutine ?

De par le monde, plusieurs dirigeants n'ont pas tardé à saluer la réélection du président russe. Alors que Moscou est accusé, sans enquête, d'une affaire d'empoisonnement, les Occidentaux se montrent, eux, plus prudents... et tardifs.

«Au lendemain de votre élection à la présidence de la Fédération de Russie, je tiens à vous adresser toutes mes félicitations et mes vœux pour la Russie et le peuple russe» : le message date du 5 mars 2012, au lendemain de l'élection de Vladimir Poutine, au premier tour de l'élection présidentielle. Et il est de Nicolas Sarkozy, alors encore président de la République pour quelques semaines. «Je vous présente mes plus sincères encouragements pour poursuivre l'œuvre de modernisation démocratique et économique à laquelle, conformément au souhait exprimé par le peuple russe, vous voulez consacrer ce nouveau mandat», ajoutait le candidat.

Six ans après, ce 19 mars 2018, les dirigeants occidentaux ne montrent guère d'empressement à adresser leurs vœux à Vladimir Poutine qui s'apprête à entamer son quatrième mandat. Un signe du refroidissement entre la Russie et ses partenaires

Le président serbe Aleksandar Vucic a ainsi été le premier dirigeant occidental à féliciter Vladimir Poutine pour sa victoire à l'élection présidentielle russe, dès le soir du 18 mars. «J'ai adressé mes sincères félicitations à Vladimir Poutine pour sa réélection, lui souhaitant de continuer à diriger le pays sur la base du progrès au profit de tous ses citoyens», a-t-il écrit dans un message posté sur son compte Twitter. En Amérique Latine, les présidents bolivien et vénézuélien ont également réagi. «La Russie respecte la dignité des peuples et garantit l'équilibre géopolitique et la paix mondiale face à l'assaut de l'impérialisme», a déclaré le dirigeant bolivien Evo Morales, évoquant une «victoire retentissante». Sur le même ton, le président iranien Hassan Rohani a congratulé Vladimir Poutine pour sa «victoire décisive».

Lire aussi : L'acharnement des autorités britanniques contre Moscou a-t-il mobilisé l'électorat russe ?

La Russie, un «exemple» pour la Chine, un «partenaire difficile» pour l'Allemagne

Pesant un peu plus lourd sur la scène internationale, la Chine n'a pas attendu pour saluer la réélection de Vladimir Poutine. «[La relation entre les deux pays] est à son meilleur niveau historique, ce qui constitue un exemple pour l'édification d'un nouveau type de relations internationales fondé sur le respect mutuel, l'équité et la justice», a ainsi déclaré le président chinois Xi Jinping ce 19 mars.

Le contraste avec les autres grandes puissances est flagrant. Aucune capitale occidentale n'avait ainsi publiquement félicité le président russe ce 19 mars en fin de matinée. Le nouveau ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas s'est exprimé... mais au sujet de l'affaire Skripal. Et il ne se montre guère optimiste. «[La Russie] va rester un partenaire difficile», a-t-il jugé, ajoutant : «Mais on a aussi besoin de la Russie pour trouver des solutions aux grands problèmes internationaux.»

Angela Merkel devrait adopter une ligne similaire à l'égard de Moscou. Le porte-parole du gouvernement allemand Steffen Seibert a en effet fait savoir que la chancelière s'exprimerait dans la journée, prenant le soin de préciser : «Comme c'est l'usage.» «Nous avons des divergences d'opinions et nous critiquons très clairement la politique de la Russie sur certains dossiers [tels que] l'Ukraine et la Syrie», a-t-il ajouté.

Sur fond d'affaire Skripal et de crise diplomatique, Londres a pour sa part pudiquement fait savoir, par la voie d'un porte-parole du Premier ministre Theresa May, qu'elle attendrait le rapport des observateurs de l'OSCE (invités par Moscou à superviser le scrutin) avant de «faire tout commentaire».

Lire aussi : Alain Corvez : l’affaire Skripal aurait été «préparée à l’avance» par les Britanniques