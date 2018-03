Macron adresse à Poutine «ses vœux de succès pour la modernisation» de la Russie

Emmanuel Macron a adressé le 19 mars à son homologue russe Vladimir Poutine, réélu la veille, «ses vœux de succès pour la modernisation politique, démocratique, économique et sociale du pays», lors d'un entretien téléphonique.

Le président de la République française «a rappelé son attachement à un dialogue constructif entre la Russie, la France et l’Europe» et «redit sa conviction que, sur une base clarifiée, la coopération entre l’Europe et la Russie, essentielle à la sécurité du continent européen, était dans l’intérêt des [deux] pays», selon un communiqué diffusé par l'Elysée.

