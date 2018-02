Syrie, Ukraine, relations bilatérales... De quoi ont discuté Poutine et Macron ?

Lors d'un entretien téléphonique le 9 février, les chefs d'Etat français et russe ont abordé les dossiers ukrainien et syrien, ainsi que l'avenir de la coopération entre Paris et Moscou.

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue français Emmanuel Macron se sont entretenus par téléphone le 9 février. Au menu de leur conversation : la Syrie, l'Ukraine, ainsi que les relations franco-russes dans le cadre du dialogue de Trianon.

Concernant la crise syrienne, les deux chefs d'Etat ont souligné l'importance de la coopération entre leurs nations dans la reconstruction du pays et la nécessité d'aller de l'avant dans le cadre des pourparlers de paix à Genève, d'après le Kremlin. Le président français a en outre appelé à «mette un terme à la dégradation insoutenable de la situation humanitaire» dans la Ghouta orientale et à Idleb, selon l'Elysée.

Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont par ailleurs félicités des résultats du Dialogue de Trianon, ou «forum franco-russe des sociétés civiles», lancé en décembre 2017 et visant à renforcer les liens entre les sociétés civiles russe et française. Selon le Kremlin, d'ailleurs, «une plate-forme numérique commence à fonctionner dans [ce] cadre».

Le président de la République française a en outre profité de cet entretien téléphonique pour confirmer sa participation au Forum économique de Saint-Pétersbourg, prévu en mai 2018. Le 31 octobre dernier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait annoncé que le locataire de l'Elysée avait accepté l'invitation qui lui avait été faite par Moscou.

Le maître du Kremlin, de son côté, a profité de cette occasion pour dresser le bilan de sa récente rencontre avec des représentants des milieux d'affaires français, qui s'était ténue début février à Moscou.

