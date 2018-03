Forte participation, transparence et 76,66% pour Poutine : les résultats officiels de l'élection

La présidente de la Commission électorale centrale de Russie a annoncé les résultats officiels de la présidentielle russe de 2018, le 19 mars. Chiffres à l'appui, elle a insisté sur le dispositif de transparence déployé pour l'occasion.

Les résultats préliminaires officiellement annoncés par Ella Pamfilova, président de la Commission électorale centrale de la Fédération de Russie, le 19 mars, confirment la large victoire de Vladimir Poutine, qui récolte 76,66% des suffrages, soit quelque 56 millions de voix. La participation se monte à 67,7% (65,27% en 2012). 73 millions de votants se sont rendus aux urnes.

Arrivant deuxième, le candidat du Parti communiste de la Fédération de Russie Pavel Groudinine a recueilli 11,8% des voix. Suivent Vladimir Jirinovski (Parti libéral-démocrate de Russie, 5,6%), Xénia Sobtchak (Initiative citoyenne, 1,6%), Grigori Iavlinski (Iabloko, 1%), Boris Titov (Parti de la croissance, 0,7%), Sergueï Babourine (Union des peuples russes, 0,6%) et Maxime Souraïkine (Communistes de Russie, 0,6%).

1 513 observateurs internationaux

L'élection présidentielle russe a fait l'objet d'un dispositif particulièrement important d'observation et de surveillance, comme l'a rappelé la Commission. «Pour la première fois nous avons retransmis en direct les images de [pratiquement] tous les bureaux de vote, permettant à chacun de vérifier ce qu'il s'y passait», a souligné la présidente de la Commission électorale Ella Pamfilova, rappelant que 474 000 observateurs étaient présents dans les bureaux de vote, soit, en moyenne, 6 ou 7 observateurs par bureau de vote.

Parmi ceux-ci, on comptait 105 représentants spéciaux des commissions ainsi que 10 000 représentants des médias. Dans les bureaux non équipés de caméras, des observateurs ont été déployés. 1 513 observateurs internationaux provenant de plus de 100 pays du monde étaient également présents, selon les données fournies par la Commission. 14 organisations internationales ont envoyé 977 observateurs, dont 400 de la part de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), dont l'une des missions est de suivre les élections dans les pays qui en sont membres.

Aussi, des irrégularités mineures ont-elles été constatées dans quelques bureaux et la Commission a décidé d'annuler les résultats de ceux-ci par mesure de précaution. Ella Pamfilova a toutefois déclaré que la Commission électorale n'avait enregistré aucune plainte faisant état de fraude.

Des résultats qui confirment la confiance des Russes, d'après Vladimir Poutine

Dans la soirée du 18 mars, après la diffusion des résultats partiels le désignant comme réélu, Vladimir Poutine s'est adressé à ses partisans. Il leur a promis d'importants accomplissements pour la Russie, soulignant qu'il était important que le peuple russe reste uni. Il a aussi scandé : «Russie ! Russie !»

«Je vois [dans les résultats] la confiance et l'espoir de notre peuple, nous allons travailler tout aussi dur, d'une manière tout autant responsable et efficace», a déclaré le président russe.

Interrogé par un journaliste sur l'éventualité de modifier la Constitution russe afin de briguer un cinquième mandat en 2030, Vladimir Poutine, âgé de 65 ans, a répondu de façon directe. «Croyez-vous que je vais vivre jusqu'à 100 ans ?», a-t-il ironisé.

