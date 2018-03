Vladimir Poutine briguera-t-il un cinquième mandat en 2030 ?

Réélu haut la main ce 18 mars, selon les résultats partiels de l'élection présidentielle russe, Vladimir Poutine a été interrogé sur l'éventualité de candidater pour un cinquième mandat... en 2030. Sa réponse a été claire.

Après Vladimir Poutine 2018... Vladimir Poutine 2030 ? Lors de la session de questions-réponses à la presse qui a suivi son discours post-électoral dans son QG de campagne, le président réélu (selon les résultats officiels partiels) a été interrogé par un journaliste sur l'éventualité de modifier la Constitution russe, afin de briguer un cinquième mandat en 2030. Sa réponse a été directe : pour le président russe réélu ce 18 mars, poser une telle question aujourd'hui est absurde.

«Croyez-vous que je vais vivre jusqu'à 100 ans ?», a-t-il ironisé.

"Vous pensez que je vais vivre jusqu'à 100 ans ?" Poutine taquine un journaliste



➡️ https://t.co/kiF1l1NRespic.twitter.com/heNpzdWcd2 — RT France (@RTenfrancais) 18 mars 2018

Vladimir Poutine a en outre déclaré qu'il ne prévoyait actuellement aucune réforme constitutionnelle.

Des huit candidats en lice, le président sortant et candidat sans étiquette a remporté l'élection présidentielle russe, ce 18 mars, selon des résultats partiels. Crédité de 75% des voix, après dépouillement de la moitié des bulletins, il est donc réélu dès le premier tour, à l'âge de 65 ans.

Vladimir Poutine a exercé la fonction de président pour deux mandats de quatre ans entre 2000 et 2008, et pour un mandat de six ans entre 2012 et 2018. La Constitution russe ne permet pas au président de réaliser trois mandats présidentiels consécutifs. En d'autres termes, Vladimir Poutine ne peut pas se présenter à un troisième mandat consécutif en 2024, mais il semble exclure de se présenter en 2030.