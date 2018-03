Vladimir Poutine : la Russie ne veut pas de course aux armements

Le président russe fraîchement réélu a déclaré que la Russie allait baisser ses dépenses militaires en 2018 et 2019 et qu'il ne comptait pas se lancer dans une «course aux armements».

Au lendemain de sa réélection à la tête de la Russie, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que son pays allait baisser ses dépenses militaires en 2018 et 2019 et qu'il ne comptait pas se lancer dans «une course aux armements».

«Nous avons prévu une baisse de dépenses militaires pour cette année et pour l'année prochaine», a-t-il déclaré tout en affirmant que «cela n'aboutira pas à une baisse des capacités défensives» de Moscou.

Détails à suivre...