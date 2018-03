Moscou qualifie les sanctions britanniques de «provocation sans précédent» et promet une riposte

Moscou a accusé Londres d'avoir «fait le choix de la confrontation» avec la Russie en lui imposant des sanctions, dont l'expulsion de 23 diplomates. Le ministère des Affaires étrangères a promis une riposte rapide sans en dévoiler la teneur.

«Les actions hostiles du Royaume-Uni contre la Russie sous le prétexte de l'empoisonnement de l'ex-agent double Sergueï Skripal sont une provocation sans précédent qui ne sera pas laissée sans réponse», a averti le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué le 14 mars.

Alors que Moscou était «prête» à coopérer, «le gouvernement britannique a fait le choix de la confrontation avec la Russie», a-t-il également dénoncé. «Bien évidemment, nos mesures de riposte ne se feront pas attendre», a-t-il ajouté, critiquant «une série de mesures hostiles» et une «campagne antirusse». Pour le ministère, les autorités britanniques ont d'ailleurs opté «pour des méthodes unilatérales et non transparentes d'enquête sur cet incident».

En outre, Moscou a déclaré qu'il était «inacceptable et indigne» que les dirigeants britanniques exacerbent les tensions entre les deux pays.

Le Premier ministre britannique Theresa May a effectivement annoncé plus tôt une série de sanctions contre la Russie, dont l'expulsion de 23 diplomates et le gel des contacts bilatéraux, jugeant Moscou «coupable» de l'empoisonnement d'un ex-espion russe sur son sol.

Lire aussi : EN CONTINU : Crise diplomatique entre le Royaume-Uni et la Russie