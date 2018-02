A Moscou, des milliers de personnes rendent hommage à Boris Nemtsov, trois ans après son assassinat

Plusieurs milliers de personnes ont défilé le 25 février à Moscou, à la mémoire de Boris Nemtsov, un opposant politique, assassiné il y a trois ans en plein Moscou.

Une marche commémorant le troisième anniversaire de l’assassinat de Boris Nemtsov, figure de l’opposition russe, a réuni le 25 février plusieurs milliers de personnes à Moscou. Selon les dirigeants du parti Parnas, formation politique à laquelle appartenait l'opposant russe défunt, le nombre de participants s’élevait à 30 000 personnes, contre 4 500 selon un décompte de la police moscovite. Ksenia Sobtchak, candidate à l’élection présidentielle, était également présente.

Boris Nemtsov, ancien vice-premier ministre sous la présidence de Boris Eltsine, était devenu une figure importante de l'opposition depuis le début des années 2000.

Le 27 février 2015, il a été abattu sur le pont Moskvoretski, près du Kremlin, alors qu'il rentrait à son domicile avec sa compagne.

A l’issue d’un procès-fleuve, cinq personnes ont été condamnées durant l'été 2017 à de lourdes peines de prison. Zaour Dadaïev, auteur du coup mortel sur Boris Nemtsov, a écopé de la peine la plus lourde : 20 ans de colonie pénitentiaire de régime strict. Quant à Chadid et Anzor Goubachev, Temirlan Eskerkhanov et Khamzat Bakhaïev, qui l’avaient assisté dans la réalisation de ce meurtre, ils ont écopé de peines allant de 11 à 19 ans de colonie pénitentiaire.

Selon le Comité d’enquête russe, les auteurs du meurtre de l’homme politique d’opposition russe avaient été motivés par des motifs financiers. 15 millions de roubles (environ 203 000 euros) avaient été offerts aux assassins de Boris Nemtsov pour mener à bien leur mission, avait rapporté RIA Novosti. Zaour Dadaïev, Chadide et Anzor Koubashev, Temirlan Eskerhanov et Khamzat Bakhaev sont accusés d’être des tueurs à gage faisant partie d’un groupe organisé, selon le Comité.

