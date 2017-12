«Gâteux mentalement dérangé» : la Corée du Nord vitupère Donald Trump pour sa décision sur Jérusalem

La Corée du Nord a fustigé le président américain Donald Trump pour sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, le qualifiant à nouveau de «gâteux», selon l'agence KCNA.

«Etant donné que le gâteux mentalement dérangé appelle ouvertement à l'ONU à une destruction totale d'un Etat souverain, cette action n'est pas si surprenante», a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères cité par l'agence de presse étatique nord-coréenne KCNA, en réaction à la décision par Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël.

Cette initiative démontre clairement au monde entier qui est le destructeur de la paix et de la sécurité mondiales, le paria et le voyou dans la communauté internationale

«Mais cette initiative démontre clairement au monde entier qui est le destructeur de la paix et de la sécurité mondiales, le paria et le voyou dans la communauté internationale», a ajouté le porte-parole.

La Corée du Nord «condamne fortement» la décision américaine sur Jérusalem, poursuit KCNA. L'agence rapporte également que Pyongyang exprime son «ferme soutien et [sa] solidarité avec les peuples palestinien et arabe dans leur combat pour leurs droits légitimes» et que les Etats-Unis «seront tenus responsables de toutes les conséquences de cet acte dangereux et diabolique».

Lire aussi : Corée du Nord : Trump prêt à recourir à l'option militaire «si nécessaire»

Une décision américaine condamnée par l'écrasante majorité de la communauté internationale

La déclaration du 6 décembre de Donald Trump sur la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par les Etats-Unis et le transfert dans cette ville de l'ambassade américaine a suscité la colère du monde musulman ainsi que des critiques et de l'inquiétude dans le monde entier.

En outre, depuis quelques mois, Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont échangé insultes personnelles et menaces de guerre sur fond d'intenses tensions à propos des programmes balistique et nucléaire nord-coréens. En septembre après un sixième essai nucléaire nord-coréen, Donald Trump avait qualifié à la tribune de l'ONU le dirigeant nord-coréen d'«homme-fusée» et menacé son pays de «destruction totale». Kim Jong-un avait ensuite traité Donald Trump de «gâteux» et «mentalement dérangé».

Lire aussi : Quand les habitants de Séoul découvrent des flyers anti-Trump d'une rare violence (IMAGES)