Moscou convoque un diplomate américain après l'annonce de la perquisition de sa mission à Washington

Le numéro deux de l'ambassade américaine à Moscou a été convoqué par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui dénonce les «fouilles illégales» que compte opérer Washington dans un bâtiment diplomatique russe.

Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a convoqué le 2 septembre le numéro deux de l'ambassade américaine à Moscou, Anthony Godfrey, afin de lui remettre une note écrite dénonçant les perquisitions qui vont être réalisées par les Etats-Unis dans les locaux de la mission commerciale russe à Washington.

Le ministère russe des Affaires étrangères qualifie de «fouilles illégales» les perquisitions annoncées dans ce bâtiment. «Il s'agit d'une action agressive sans précédent», a ajouté Sergueï Lavrov. Il a par ailleurs estimé que les services secrets américains pourraient mettre en place une «provocation antirusse en disséminant des éléments compromettants sur les lieux [de la fouille]».

Cette convocation intervient alors que les tensions diplomatiques s'accroissent entre les deux pays. Le 1er septembre, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, avait jugé que Washington menaçait la sécurité de ses concitoyens, en décidant de perquisitionner un autre bâtiment diplomatique russe, le consulat général à San Francisco, que les diplomates ont été sommés d'évacuer.

Washington avait fait savoir le 31 août que la Russie avait jusqu'au 2 septembre pour fermer son consulat général à San Francisco, ainsi que ses missions commerciales à Washington et à New York. Cette mesure avait été décidée en représailles à la réduction drastique du personnel des représentations diplomatiques américaines en Russie, qui elle-même s'inscrit dans une série de vexations diplomatiques entre les Etats-Unis et la Russie.

