Voitures brûlées et véhicules de police dégradés pour l'ouverture du G20 à Hambourg (IMAGES)

Les violents affrontements du 6 juillet entre manifestants radicaux et forces de l'ordre ont été suivis par de nouveaux actes de dégradation, le matin de l'ouverture du G20. 159 policiers ont été blessés et 45 personnes ont été interpellées.

Des manifestants opposés à la mondialisation ont, dans la matinée du 7 juillet, incendié plusieurs véhicules, notamment des voitures de police, dans plusieurs quartiers de Hambourg. De nombreuses vidéos et photographies publiées sur les réseaux sociaux montrent des colonnes de fumée noire s'élever dans le ciel depuis la banlieue de la ville.

A l'heure actuelle, quarante-cinq personnes ont été interpellées et 159 policiers ont été blessés dans des affrontements, selon la police citée par les médias allemands. Ces chiffres englobent l'ensemble des violences qui ont eu lieu à Hambourg depuis la veille.

En effet, le 6 juillet, des voitures des forces de l'ordre ont été vandalisées, selon la police de Hambourg, qui a tweeté des images de camionnettes repeintes en noire et dont les fenêtres ont été brisées.

La police a recommandé à la population d'éviter la zone afin de ne pas se retrouver au milieu de scènes de chaos.

Ces incendies et dégradations sont liées au sommet du G20 qui se tient les 7 et 8 juillet dans la grande ville portuaire allemande et que des milliers de manifestants radicaux tentent de perturber.

#Altona #brennt #Auto #Feuer #krawalle #g20 #hamburg Une publication partagée par L.Design (@l.design_hh) le 6 Juil. 2017 à 23h10 PDT

Ces actes de vandalisme se sont produits en marge d'une manifestation anti-G20 à Hambourg qui a réuni près de 12 000 personnes (selon la police) avant de dégénérer en une violente confrontation entre forces de l'ordre et manifestants radicaux, le soir du 6 juillet, la veille de l'ouverture du sommet.

