Porsche brûlées à Hambourg : une provocation contre le sommet du G20 ? (PHOTOS, VIDEO)

Un incendie a éclaté dans la matinée du 6 juillet dans un centre Porsche du quartier d’Eidelstedt à Hambourg. Dix voitures de sport ont été brûlées dans un incendie, qui pourrait être criminel et lié au sommet du G20.

Un incendie s’est déclaré à 3h55 (heure locale) ce 6 juillet dans un centre de la marque de voiture de luxe Porsche à Hambourg, en Allemagne. En arrivant sur les lieux, peu après, les pompiers ont découvert qu'au moins dix voitures de sport produites par la firme de Stuttagart avaient pris feu. Ces derniers sont parvenus à maîtriser le sinistre avant qu’il ne se propage à d'autres véhicules de la même marque.

© Fabian Bimmer Source: Reuters

Selon le site NDR, dix voitures ont été complètement détruites, d’autres ont été endommagées par le feu et la mousse utilisée pour éteindre les flammes. Le coût de dégâts est estimé par Porsche à plus d’un million d’euros.

© Fabian Bimmer Source: Reuters

Les autorités locales soupçonnent que l’incendie est lié à la tenue du sommet du G20 à Hambourg, rapporte le site d’information Mopo, alors que la police se dit préoccupée même si elle mène déjà l'enquête.

Au total, plus de 100 000 manifestants anti-G20 sont attendus à Hambourg ces 7 et 8 juillet. Plus de 20 000 policiers en provenance de toute l’Allemagne ont déjà été déployés dans la ville portuaire pour garantir la sécurité.

