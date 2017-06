Lavrov : Les sanctions de Washington contre Moscou menacent l'ensemble de leurs relations

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a dénoncé jeudi 22 juin les nouvelles sanctions américaines contre la Russie, estimant qu'elles menaçaient sérieusement l'ensemble des relations entre Moscou et Washington.

«Ce genre d'actions menace sérieusement l'ensemble des relations russo-américaines, qui connaissent déjà sans cela une période difficile», a déclaré le ministre russe, par le biais d'un communiqué publié par le ministère russe des Affaires étrangères à l'issue d'un entretien téléphonique avec le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson.

Ces sanctions sont de «vaines tentatives de faire pression sur la Russie», a jugé Sergueï Lavrov, qui a confirmé l'annulation d'une rencontre prévue cette semaine à Saint-Pétersbourg entre Tom Shannon, un haut responsable du département d'Etat, et le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, annoncée mercredi 21 juin par Washington.

«Obsession russophobe»

Le 20 juin Sergueï Lavrov avait déjà dénoncé l'«obsession russophobe» des Etats-Unis, évoquant des sanctions «décrétées sans aucun fondement».

Elles «ne resteront pas sans réaction, y compris sans mesures de rétorsion de notre part», avait également prévenu le vice-ministre russe Sergueï Riabkov, dans un communiqué de la diplomatie russe.

Les nouvelles sanctions, renforcées peu après la rencontre entre Donald Trump et le président ukrainien Petro Porochenko, visent 38 personnes et entités en Ukraine ainsi que deux responsables gouvernementaux russes et une douzaine de personnes et organisations opérant en Crimée.

Les sanctions ne feraient que compliquer les relations entre Moscou et Washington, a regretté le 15 juin Vladimir Poutine, alors qu'elles venaient d'être adoptées par le Sénat américain.

