Moscou annule une réunion avec Washington après les sanctions américaines

Le vice-ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Riabkov a déclaré qu'en réponse aux sanctions américaines contre Moscou, il annulait sa réunion avec le sous-secrétaire d'Etat américain Thomas Shannon qui devait se tenir cette semaine.

Les nouvelles sanctions américaines visant la Russie décrétées le 20 juin empoisonnent les relations entre les deux pays. Au lendemain de l'annonce de ces mesures, le vice-ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Riabkov a fait savoir que la réunion prévue avec le sous-secrétaire d'Etat américain Thomas Shannon était annulée.

S'exprimant à propos du dernier train de sanctions Sergueï Riabkov a déclaré, dans un communiqué publié sur le site du ministère des Affaires étrangères qu'il était «la continuation de la politique menée par l'administration Obama destinée à nuire aux relations entre nos deux pays». Il a ajouté que ces mesures de discréditaient les prétentions au dialogue de Washington avec Moscou.

Les deux diplomates auraient du se rencontrer le 23 juin à Saint-Pétersbourg afin d'évoquer des problèmes bilatéraux.

Le 20 juin, le gouvernement américain a ajouté 38 personnalités et organisations à sa liste de sanctions à cause de la prétendue ingérence russe dans l'est de l'Ukraine, selon une déclaration du Trésor américain.

