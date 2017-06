Ukraine : Washington durcit les sanctions contre la Russie, Moscou déclare poursuivre son chemin

A l'occasion de la visite du président ukrainien Petro Porochenko à Washington, les Etats-Unis ont annoncé un renforcement des sanctions à l'encontre de la Moscou. En cause, toujours une supposée présence russe dans l'est de l'Ukraine.

Washington se veut intraitable, mais ne semble pas avoir toutes les données en main. Les sanctions seront maintenues contre la Russie tant que cette dernière ne se sera «retirée» de l'est de l'Ukraine, a fait savoir le porte-parole de la Maison-Blanche, à l'occasion d'une rencontre entre Donald Trump et le président ukrainien Petro Porochenko ce 20 juin 2017.

La nouvelle a été accueillie pour le moins fraîchement par la Russie, laquelle a toujours fait valoir qu'elle n'était pas militairement présente dans la région du Donbass, où ce sont des citoyens eux-mêmes qui se sont rebellés contre le pouvoir de Kiev. La guerre civile a éclaté à la suite du renversement du président Viktor Ianoukovitch en 2014, ainsi qu'en raison des nombreuses persécutions de la part du gouvernement, dont l'interdiction de la langue russe, majoritairement parlée dans l'est de l'Ukraine. En outre, selon la position du Kremlin, la Crimée, autre pomme de discorde, a été rattachée à la Fédération de russe à la suite d'un référendum conforme au droit international et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, alors que Kiev s'apprêtait à y mener des opérations militaires à l'encontre de la population.

«Obsession russophobe»

Réagissant au durcissement des sanctions, Moscou a fait savoir que sa politique étrangère demeurerait inchangée. «Nous sommes convaincus que nous avons raison... Nous continueront notre chemin avec résolution et constance», a ainsi déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Sergei Riabkov, cité par l'agence Reuters. Lors d'une réunion avec son homologue français Jean-Yves Le Drian à Moscou ce même 20 juin, le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a qualifié les sanctions de regrettables et infondées. «Je ne peux rien dire si ce n'est mes regrets pour l'obsession russophobe de nos collègues [américains] qui dépasse toutes les limites», a déploré le ministre russe.

L'#Ukraine restreint l'utilisation de la langue russe à la télévision https://t.co/1XYI0vQ4oApic.twitter.com/8BLipDcfSW — RT France (@RTenfrancais) 23 mai 2017

Les nouvelles sanctions annoncées par Washington, motivée par la supposée présence russe en Ukraine, visent quelque 38 individus et entités, ainsi que deux responsables gouvernementaux russes et une douzaine d'individus et organisations opérant en Crimée.

Parmi les personnes placées sur la liste noire américaine, ce qui bloque leurs éventuels avoirs aux Etats-Unis et interdit toute relation commerciale avec eux, figurent une vingtaine d'Ukrainiens séparatistes. Ils ont des postes à responsabilité dans les Etats sécessionnistes de Crimée, «la République populaire de Donetsk» autour de la ville du même nom et «la République populaire de Lougansk». Les nouvelles mesures ont pour objectif de «maintenir la pression sur la Russie pour trouver une solution diplomatique», a expliqué le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

Depuis mai 2014, le gouvernement de Kiev mène ce qu'il appelle des opérations antiterroristes dans la région du Donbass, russophone, contre des rebelles qui ont fondé les deux républiques autonomes. Les affrontements entre ces derniers et l'armée ukrainienne, secondée par des milices se disant ouvertement néo-nazies, a fait plus de 10 000 morts, pour la plupart des civils, depuis le début du conflit.

