Vive altercation entre une manifestante et des policiers sur les Champs-Elysées (VIDEO)

Alors qu'elle faisait face à une des charges effectuées par les forces de l'ordre dans la soirée du 12 février sur les Champs-Elysées, une manifestante a été bousculée par des policiers après s'être interposée.

Les heurts se sont multipliés au cours de la journée du 12 février sur la célèbre avenue des Champs-Elysées, investie à partir du début de l'après-midi par plusieurs centaines d'opposants à la politique vaccinale du gouvernement, malgré l'imposant dispositif de sécurité mis en place dans le quartier.

La tension était particulièrement palpable en début de soirée, au moment où les forces de l'ordre ont multiplié les charges afin de disperser les derniers manifestants sur place.

Entre usage de gaz lacrymogène et tentatives de nasse, les esprits se sont ainsi échauffés lors d'une avancée de policiers face à laquelle une manifestante semble avoir tenté de s'opposer physiquement, dans une scène particulièrement confuse. Celle-ci semble avoir voulu tenir tête à plusieurs fonctionnaires de police qui tentaient de la repousser. C'est alors que la femme s'est entre autres fait bousculer au niveau du visage, comme en témoigne un court extrait vidéo devenu viral sur les réseaux sociaux.

L'épisode en question figure également dans notre diffusion en direct (à partir de 4 heures et 39 minutes), bien que le cameraman de l'agence Ruptly se soit trouvé plus loin de la scène. L'échauffourée ne semble toutefois pas avoir causé de blessures à la manifestante qui, comme on peut le constater sur les images de RT France, s'est, quelques minutes plus tard, emportée verbalement à l'endroit des forces de l'ordre repositionnées à l'angle de la rue de Marignan.

Les forces de l'ordre ont procédé le 12 février dans la capitale à 97 interpellations et 513 verbalisations d'opposants aux mesures sanitaires, selon un bilan global communiqué le 13 janvier par la préfecture de police de Paris.

Dans un tweet, la préfecture de police a ajouté «maintenir son dispositif ce dimanche [13 février]» pour empêcher les manifestants des convois anti-pass de bloquer la capitale.