Convoi de la liberté, manifestations anti-pass : décryptage avec Bruno Pomart et Gilles Casanova

Sur RT France, Gilles Casanova, expert en stratégie et communication et Bruno Pomart, ancien policier du RAID, sont revenus sur les différentes mobilisations du 12 février contre les restrictions sanitaires et le pass vaccinal.

Alors que des Convois de la liberté ayant parcouru la France ont rejoint la capitale le 12 février, Gilles Casanova, expert en stratégie et communication, et Bruno Pomart, ancien policier du RAID, ont livré leur analyse des différentes mobilisations de la journée contre les restrictions sanitaires et le pass vaccinal.

Pour Gilles Casanova, la mobilisation s'explique avant tout par la lassitude des Français vis-à-vis des restrictions sanitaires. L'expert en stratégie a en outre établi un parallèle entre les Convois de la liberté et le mouvement des Gilets jaunes. Il a notamment estimé que la sociologie des deux mouvements était très similaire.

Gilles Casanova a par ailleurs suggéré que la faiblesse de l'offre politique française conduisait de nombreux citoyens à exprimer leurs revendications par d'autres moyens que le vote.

De son côté, Bruno Pomart est d'avis que les manifestations du 12 février reflètent un déclin des mobilisations contre les restrictions sanitaires plutôt qu'une montée en puissance. L'ancien policier du RAID considère ainsi que le Convoi de la liberté n'a que peu de chances d'atteindre le niveau de mobilisation qu'ont connu les différents épisodes des Gilets jaunes. Malgré cela, Bruno Pomart espère que les pouvoirs publics sauront prendre en compte les revendications des manifestants afin d'éviter des troubles à l'ordre public.