Manifestations à Paris : la préfecture annonce 97 interpellations et 513 verbalisations

Les forces de l'ordre ont procédé le 12 février à Paris à 97 interpellations et 513 verbalisations lors des manifestations organisées dans la capitale, et dans lesquelles se trouvaient des opposants aux mesures sanitaires, des participants au Convoi de la liberté ou encore des Gilets jaunes, selon un bilan communiqué par la préfecture de police. Dans un tweet, la préfecture a ajouté qu'elle maintiendrait son dispositif ce 13 février afin d'«empêcher les blocages aux portes de Paris».

La préfecture a précisé que dans la nuit du 12 au 13 février, les forces de l'ordre étaient intervenues dans le quartier des Champs-Elysées et dans le bois de Boulogne pour «verbaliser et disperser» les derniers participants à cette manifestation interdite par le préfet de police Didier Lallement.

En début d'après-midi le 12 février, plus d'une centaine de véhicules étaient parvenus à rejoindre les Champs-Elysées. Les manifestants ont été évacués progressivement par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogènes. Parmi les interpellés se trouve Jérôme Rodrigues, un des visages du mouvement des Gilets jaunes et soutien du Convoi de la liberté. Quelque 7 500 membres des forces de l'ordre sont mobilisés par la préfecture de police depuis le 11 février et jusqu'au 14 février, une partie du Convoi de la liberté ayant prévu de rejoindre Bruxelles.