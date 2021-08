Sixième samedi de mobilisation nationale contre le pass sanitaire : 200 rassemblements attendus

Les opposants au pass sanitaire défilent un samedi de plus contre les mesures prises par le gouvernement face à l'épidémie de Covid-19. D'importants cortèges sont annoncés à Toulon, Nice, Marseille, Montpellier ou encore Perpignan.

Plus de 200 manifestations sont prévues en France ce 21 août, à l'occasion du sixième week-end de mobilisation nationale contre le pass sanitaire. Les points de ralliement qui ont été annoncés dans les derniers jours concernent aussi bien les grandes villes que des communes plus modestes en taille. D'importants cortèges sont notamment anticipés par les forces de l'ordre à Toulon, Nice, Marseille, Montpellier ou encore Perpignan.

Selon les premières estimations policières concernant l'ampleur de ce nouveau samedi de manifestations, il pourrait y avoir entre 170 000 et 220 000 personnes mobilisées à l'échelle du pays, et entre 12 000 et 20 000 dans la capitale. La mobilisation s'étend au-delà des revendications qualifiées d'«antivax», auxquelles le gouvernement entendait initialement réduire le mouvement.

Fait notable, les précédents défilés se sont relativement bien déroulés, en dépit de heurts constatés dans certaines grandes villes ou encore de polémiques concernant le caractère présumé antisémite de certains slogans. «Je ne laisserai pas passer et j'ai donné des consignes aux préfets pour qu'il n'y ait pas de nouveau des démonstrations antisémites absolument inacceptables», a déclaré à ce sujet le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, cité ce 21 août par l'AFP.

Ce nouvel acte de mobilisation intervient après de récentes annonces selon lesquelles le professeur Didier Raoult pourrait ne pas être reconduit à la tête de l'IHU Méditerranée Infection. En réponse à ces annonces, le fondateur des Patriotes Florian Philippot, principale figure politique du mouvement de contestation, a appelé les manifestants à «acclamer» le nom de l'infectiologue marseillais.

#Raoult et #Liberté seront les 2 mots les plus clamés par les millions de Français en #Manifs21aout !

Nous les ferons résonner avec énergie et optimisme, comptez sur nous !

Courage ! Ce régime de mort, de mensonge et de haine tombera bientôt ! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 ⤵️ pic.twitter.com/VrVqPZCUtr — Florian Philippot (@f_philippot) August 20, 2021

Comme le rapporte l'AFP, l'extension progressive du pass sanitaire se poursuit. Depuis le 16 août, plus de 120 grands centres commerciaux et magasins de la région parisienne et de la moitié sud de la France ont l'obligation de contrôler systématiquement le document. Il peut s'agir d'une preuve de vaccination complète, d'un test antigénique de moins de 72 heures ou d'une preuve de maladie dans les six derniers mois.