Yann Moix : «Vous ne pensez pas que sans l’islam, le monde serait à feu et à sang ?»

Invité à s'exprimer à propos de l'incendie de la cathédrale de Nantes, le romancier au Renaudot a livré sa vision de l'islam, se posant également la question d'un hypothétique monde sans cette religion.

En sa qualité de romancier et ancien chroniqueur télévisuel, Yann Moix, est invité à réagir à l'incendie de la cathédrale de Nantes le 18 juillet sur la chaîne CNews. A cette occasion, le réalisateur de Podium, comédie à succès relatant les aventures de sosies de Claude François, en vient à parler de l'islam et à envisager «le monde sans islam».

Yann Moix suggère alors que le monde serait «à feu et à sang» si l'islam n'existait pas : «On dit souvent : "L’enfer, l’islam, c’est une religion qui fout un bordel pas possible..." Mais imaginez le monde sans l’islam. Vous ne pensez pas que sans l’islam, le monde serait à feu et à sang ? Bien sûr que toutes les religions peuvent aboutir à des excès et déviances, ça va avec une forme de radicalité qui est propre à l’être humain. Et il n’y a rien de plus pratique qu’une religion pour créer une sorte de jusqu'au-boutisme.»

Yann Moix : « Imaginez le monde sans l’Islam. Vous ne pensez pas que sans l’Islam le monde serait à feu et à sang ? » pic.twitter.com/OZLaTnPtE9 — Alex (@AlexLeroy90) July 18, 2020

Yann Moix, qui avait déjà suggéré par le passé que les policiers nationaux français manquaient de «couilles» vis-à-vis de la délinquance dans les quartiers difficiles, s'est déjà illustré dans des frasques télévisuelles principalement composées de saillies, pour lesquelles il s'est ensuite excusé à plusieurs reprises.

Primé en 2013 pour son roman Naissance, Yann Moix a récemment connu un petit passage à vide en 2019 lorsque ses errements de jeunesse aux relents antisémites ont été révélés au grand public.