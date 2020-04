«Pleurniche permanente hospitalière» : Yves Calvi pris dans une polémique à retardement (VIDEO)

Des propos de l’animateur Yves Calvi, agacé par la «pleurniche permanente hospitalière» en mars dernier, ont suscité une polémique aujourd'hui alors que la survie de nombreux malades du Covid-19 dépend de la capacité d'accueil des hôpitaux.

«Je vais choquer tout le monde en disant ça...», avait fort justement pressenti l'animateur Yves Calvi le 12 mars sur Canal+ avant de prononcer les mots qui lui valent aujourd'hui des critiques virulentes sur les réseaux sociaux.

🚨Yves Calvi (Canal+) le 12/03/20🚨



« J'vais choquer tout le monde en disant ça mais la PLEURNICHE permanente hospitalière fait qu'on est en permanence au chevet de notre hôpital »



Applaudit-il les soignants à 20H ?

Merci @MamzelleAdhoc🧐



🚨Faites tourner ! #onnoublierapaspic.twitter.com/0PrGGSPevV — BalanceTonMedia (@BalanceTonMedia) April 4, 2020

«Je vais choquer tout le monde en disant ça mais la pleurniche permanente hospitalière fait qu’on est en permanence au chevet de notre hôpital», avait-il asséné.

Et à l’animateur d'ajouter après avoir été interrompu : «Présentez tous les soirs cette émission et vous verrez que c'est une réalité !».

D'abord passée relativement inaperçue, la sortie de l’animateur a été beaucoup moins tolérée par le public une fois exhumée, quelques semaines et des milliers de morts du Covid-19 plus tard. L'extrait a depuis a été largement partagé sur les réseaux sociaux, provoquant émoi, colère et appel au boycott de l'émission.

«[Yves] Calvi, allez travailler sans moyen matériel ou humain, en ayant peur d’être infecté ou d’infecter vos patients et pari lancé vous ne pleurnicherez pas, vous pleurerez et ne resterez pas», s'est indignée la députée insoumise Caroline Fiat, elle-même aide-soignante ayant repris du service dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

La pleurniche hospitalière selon Yves Calvi !!! M Calvi allez travailler sans moyen matériel ou humain, en ayant peur d’être infecté ou d’infecter vos patients et pari lancé vous ne pleurnicherez pas vous pleurerez et ne resterez pas !!! @canalplusgroupe inadmissible ! https://t.co/iZ7Vq3sgeZ — Caroline FIAT (@CarolineFiat54) April 4, 2020

Sur le réseau social, le Collectif inter-hôpitaux, très actif dans le bras de fer qui a opposé l'hôpital public et l'exécutif pendant un an avant la crise du Covid-19, a appelé au boycott pur et simple de l'émission de l'animateur.

#YvesCalvi, les personnels hospitaliers ne lui disent pas merci ➡️ boycott de @linfoduvrai — COLLECTIF INTER-HOPITAUX (@CollectInterHop) April 5, 2020

Plus douloureux pour l’animateur, le compte Twitter «Balance ton média» à l'origine de la diffusion à rebours des propos d'Yves Calvi, a diffusé un montage juxtaposant ses déclarations et sa participation à un clip de soutien au personnel hospitalier produit par RTL.