«République islamique en marche» : la nouvelle Une de Charlie Hebdo affole Twitter

Charlie Hebdo a une fois encore créé des remous sur Twitter, en diffusant le 29 octobre une Une indiquant : «La République islamique en marche». Un Emmanuel Macron souriant y apparaît devant des femmes voilées, déclarant : «Ce n'est pas mon affaire».

Le journal satirique Charlie Hebdo a de nouveau provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, en publiant le 29 octobre sur Twitter la Une de son nouveau numéro.

On y voit une caricature d’Emmanuel Macron déclarant «ce n’est pas mon affaire» en levant les mains au ciel tandis que, dans son dos, des femmes voilées défilent, le regard baissé et le visage morne. Le titre de la Une : «République islamique en marche» – une référence au parti présidentiel, La République en marche (LREM). La phrase que l’hebdomadaire a mis dans la bouche président, renvoie à une de ses déclarations lors de son récent déplacement à La Réunion : «Le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire. Dans les services publics, à l'école, c'est mon affaire», avait-t-il déclaré.

Le sujet du port du voile par des accompagnatrices scolaires et plus globalement dans l'espace public, a été remis sur le devant de la scène par la polémique soulevée par l'élu régional Rassemblement national (RN) Julien Odoul mi-octobre. A celle-ci est venu se greffer le vote le 29 octobre par le Sénat de la proposition Les Républicains (LR) sur l'interdiction signes religieux ostensibles lors des sorties scolaires (un texte qui avait été déposé en juillet).

Les tensions autour de ces thématiques ont, enfin, étaient exacerbées dans le débat public par l’attaque menée contre une mosquée à Bayonne, qui a fait deux blessés le 27 octobre.

Des internautes accusent Charlie Hebdo d'embrasser l'extrême droite...

De nombreux internautes accusent Charlie Hebdo d'attiser la haine à l'encontre avec les musulmans avec une telle couverture, qui suggère que l'exécutif serait complice, par sa cécité, d'un péril islamiste en France.

«Charlie Hebdo n'en finit plus de dériver vers le fascisme», juge par exemple sans ambages un utilisateur de Twitter, tandis qu'un autre accuse le journal satirique de réaliser des «unes dignes de l’extrême droite».

qui se rappelle quand charlie hebdo faisait pas des unes dignes de l’extrême droite https://t.co/isrQk849Zk — x (@axelmmcl) October 30, 2019

Riss, le dessinateur de la une, est accusé de mobiliser «un imaginaire d'extrême droite».

Le timing de la publication de cette couverture, au lendemain de l'attaque de la mosquée de Bayonne, est également pointé du doigt par des internautes.

La une de Charlie Hebdo juste après un attentat contre une mosquée, c'est une salve d'applaudissements à destination des terroristes d'extrême droite. — Maximaxime (@MaxiMaxime) October 30, 2019

...tandis que d'autres saluent le ton libre du journal

A l'inverse, d'autres internautes saluent le courage de Charlie Hebdo et font valoir les principes de liberté d'expression et de caricature. Invoquant l'attentat djihadiste meurtrier qui avait frappé l'hebdomadaire en 2015, certains jugent important de continuer à soutenir la liberté de ton du journal. Et font renaître, pour cela, le hashtag #JeSuisCharlie.

«Même s'ils m'irritent et me fâchent parfois selon mes opinions, #JeSuisCharlie et je le reste», tweete par exemple un internaute.

Trop de gens décidément ne savent pas ou ne veulent pas savoir ce qu'est @Charlie_Hebdo_ Eh bien moi , même s'ils m'irritent et me fâchent parfois selon mes opinions, #JeSuisCharlie et je le reste. Heureusement qu'ils sont là. — Thierry Wetzel (@ThierryWetzel) October 30, 2019

Un autre utilisateur de Twitter balaie les accusations de proximité de Charlie Hebdo avec l'extrême droite, déclarant que le journal se prononçait contre toutes les formes de «communautarisme» et n'était en rien raciste.

@Charlie_Hebdo_ il faut le rappeler est contre TOUS communautarismes et non raciste. Minute c'est raciste. Ahhh le mode binaire des extrêmes — JAZZINOU (@HectorSauvage) October 30, 2019

«Charlie Hebdo combat tout les extrêmes !!», martèle, de même, un internaute.

Charlie Hebdo combat tout les extrêmes !! Il vas falloir apprendre à lire un dessin il se moque de Macron qui fait l’autruche sur la question du voile — mathieu MBkza (@mathieumbkza) October 30, 2019

Un raccourci ?

Enfin, une utilisatrice de Twitter a accusé Charlie Hebdo d'avoir, à travers cette Une, sorti les propos d'Emmanuel Macron de son contexte. Si le journal satirique ne cite en Une que les mots «ce n’est pas mon affaire», le président de la République avait distingué le port du voile dans l'espace public d'une part («pas [s]on affaire») et dans les services publics et à l'école d'autre part («[s]on affaire»).

Bonjour @Charlie_Hebdo_ , bonjour @cocoboer , ça ne vous emmerde pas trop si je vous redonne en entier la citation du PR @EmmanuelMacron sur "C'est pas mon affaire" vu que votre une n'est que pur mensonge? Merci, trop aimable pic.twitter.com/Bt2ha2iGnl — Adia #BoycottCNews (@adia66) October 30, 2019

C'est loin d'être la première fois que le média fait polémique avec des Unes satiriques sur la religion musulmane ou l'islamisme. Le 23 août 2017 par exemple, Charlie Hebdo avait décidé de se saisir de l'actualité terroriste et de la traiter avec l'humour noir qui le caractérise. La couverture avait provoqué de vives réactions : on y voyait deux victimes gisant dans leur sang tandis qu'une camionnette, s'éloignait vers l'horizon – une référence aux attentats de Catalogne du 17 août 2017. Le titre indiquait : «Islam, religion de paix... Eternelle».

