Plus d'un Français sur deux estiment que les médias ont mal couvert le mouvement des Gilets jaunes

Critiqué par les Gilets jaunes, le traitement médiatique du mouvement citoyen l'est aussi par l'opinion publique. D'après un sondage de ViaVoice, 53% des personnes interrogées pensent en effet que la plupart des médias ont mal couvert le phénomène.

Rendue publique ce 9 mars en amont des 12e Assises internationales du journalisme, une enquête réalisée par ViaVoice se penche sur l'opinion des Français à l'égard des médias et, tout particulièrement, de la couverture journalistique de la mobilisation des Gilets jaunes.

L'étude révèle notamment que pour 53% des Français interrogés, «la plupart des médias ont mal couvert le mouvement des Gilets jaunes, car ils n'en ont montré que certains aspects et n'ont pas donné la parole à tous».

Effectuée en partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde, Radio France et Le Journal du dimanche, l'enquête met plus globalement en lumière la défiance des Français vis-à-vis des médias. Le manque de diversité éditoriale est pointé du doigt : 63% des sondés pensent que «les journalistes et les différents médias disent tous la même chose ou presque.» De plus, 77% des sondés considèrent que «les médias privilégient toujours les informations sensationnelles ou la violence».

Partant, seuls 27% des sondés estiment que les médias les «aident à [se] faire un avis, une opinion».

Le mouvement des Gilets jaunes s'était lui-même caractérisé, notamment, par sa forte défiance à l'égard de la presse et des chaînes télévisées. La mobilisation a été émaillée par des actions symboliques devant les locaux de médias, mais aussi des agressions de journalistes.

