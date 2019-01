Rouen : des journalistes de BFM TV agressés lors d'une manifestation de Gilets jaunes (VIDEO)

Après un début de rassemblement pacifique, une équipe de BFM TV a été prise pour cible lors de l'acte 8 des Gilets jaunes à Rouen. Une plainte a été déposée.

Le 5 janvier, lors de l'acte 8 des Gilets jaunes, une équipe de trois journalistes de BFM TV a été ciblée par des individus violents, qui leur ont lancé des œufs et asséné des coups à Rouen.

Accompagnée d'agents de sécurité, l'équipe raconte dans Le Parisien avoir pu suivre le rassemblement de manière pacifique au début, malgré quelques «insultes classiques, comme : "Médias collabos !"». Mais la situation s'est ensuite tendue et des individus arborant des gilets jaunes leur ont lancé des œufs et des insultes. «Nos agents nous ont exfiltrés, avec difficulté car certains manifestants nous barraient la route avec des poubelles notamment», explique une journaliste.

Les journalistes ont finalement réussi à fuir les lieux. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Sur les images, on voit un agent de sécurité être frappé et un journaliste reporter d'images a également reçu un coup, selon le témoignage de la journaliste, qui poursuit : «Dès que l’on prononce le nom BFM TV, ça déclenche une haine incroyable.»

La journaliste et ses collègues ont porté plainte.

