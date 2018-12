Emmanuel et Brigitte Macron aperçus à Saint-Tropez

Var-Matin a localisé le couple présidentiel à Saint-Tropez, dans le Var. Alors que l'affaire Benalla est relancée et que les Gilets jaunes poursuivent leur mobilisation, Emmanuel Macron devrait regagner Paris dans les prochains jours.

Certes, Saint-Tropez l'hiver n'est pas aussi rutilant qu'en été. Certes, le président de la République est en vacances en cette période de fêtes, après une année pour le moins éprouvante pour lui. Mais le timing reste peu heureux : le quotidien Var-Matin a publié une photo du couple présidentiel en vacances dans la célèbre ville du Var.

Alors que l'affaire Benalla repart de plus belle après les récentes révélations de Mediapart quant à ses passeports diplomatiques et que le mouvement des Gilets jaunes se poursuit, Brigitte et Emmanuel Macron ont été aperçus dans les rues de Saint-Tropez, dans le Var, le 28 décembre au soir, aux abords de la place des Lices. Selon plusieurs témoins présents sur les lieux, le couple a échangé quelques mots avec des badauds.

Quelques jours plus tôt, des Gilets jaunes avaient tenté d'investir le fort de Brégançon, résidence d'été des présidents de la République située à quelques kilomètres. Le service de presse de l'Elysée, refusant de révéler l'endroit où se trouvait le chef de l'Etat, avait toutefois laissé entendre qu'il n'y séjournait pas.

Alors que les traditionnels vœux du 31 décembre sont très attendus, dans le très fort contexte de crise actuel, Emmanuel Macron devrait rentrer à Paris dans les prochains jours.