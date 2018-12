Contestation sociale : les transporteurs routiers entrent dans la danse et appellent à la grève

Loin d'apaiser les tensions, les mesures annoncées par Edouard Philippe semblent les avoir ravivées. Alors que le mouvement des Gilets jaunes s'amplifie, la CGT et FO appellent à la grève à partir du 9 décembre.

La CGT et Force ouvrière ont qualifié de «miettes» les mesures annoncées par le Premier ministre le 4 décembre. En réaction à ces annonces et sur fond d'amplification du mouvement des Gilets jaunes, les fédérations CGT et FO du secteur du transport routier ont appelé à la grève à partir de dimanche soir 22h et pour une durée indéterminée afin de défendre le pouvoir d'achat.

Les deux syndicats sont par ailleurs mécontents d'une récente décision du Conseil d'État annulant les dispositions d'un décret de 2016 fixant des majorations de 25% et 50% aux heures supplémentaires des chauffeurs routiers. Ils réclament à cet égard «une réunion en urgence» au ministère des Transports.

La décision du Conseil d'État, ramenant à 10% les majorations des heures supplémentaires des routiers, leur ferait «perdre entre 300 et 1 200 euros par mois», avait déclaré lundi à l'AFP Patrice Clos, secrétaire général de FO Transports et Logistique.



La CGT, qui avait appelé le 3 décembre à des journées d'action à partir du 14 décembre, a donc accéléré son calendrier.

Alors qu'un acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes est annoncé par plusieurs pages Facebook pour le 8 décembre, plusieurs pans de la société réclament d'être entendus par l'exécutif, dont les réformes à marche forcée semblent avoir braqué différents secteurs d'activités. Ainsi, ambulanciers, agriculteurs, lycéens et étudiants, dopés par l'engouement suscité par les Gilets jaunes, sont en train de s'y greffer, multipliant les actions ces derniers jours.

Lire aussi : Au cœur d'une assemblée générale de Gilets jaunes à Montreuil (REPORTAGE)