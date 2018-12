Gilets jaunes : un acte 4 déjà prévu pour le 8 décembre ?

Alors que la mobilisation nationale des Gilets jaunes bat encore son plein, ce 1er décembre, un appel à l'organisation d'une autre manifestation le 8 décembre est apparu sur Facebook. Son but : se retrouver tous au palais de l'Elysée.

«Acte 4 / Tous à l'Elysée» : un événement Facebook appelant à la tenue d'une nouvelle manifestation parisienne sur l'avenue des Champs-Elysées était déjà en ligne ce 1er décembre, alors que des scènes d'émeutes sont toujours en cours dans la capitale. Organisé par un compte nommé Gilets Jaunes En Colère, l'événement intéresse plus de 43 000 personnes. Près de 7 000 personnes affirmaient par ailleurs vouloir y participer, peu avant 20h, ce 1er décembre.

«Pour tous ceux qui sont motivés et si les choses ne bougent pas, le samedi 8 décembre nous irons tous le chercher comme il l’avait demandé. Il faut qu’il assume», peut-on lire sur la description de l'événement.

Les milliers de manifestants venus de toute la France dans la capitale ce 1er décembre ont été empêchés défiler pacifiquement. La journée de mobilisation des Gilets jaunes s'est transformée en scènes de guérilla urbaine dans plusieurs quartiers huppés. Sur les Champs-Elysées que des manifestants, sans autorisation préfectorale, ont investis, les forces de l'ordre ont chargé sans ménagment et gazé avec force lacrymogènes, dès le matin.

Le bilan provisoire, donné en fin d'après-midi, est, concernant Paris, plus lourd que celui du 24 novembre : plus de 90 blessés ont été recensés, dont 14 parmi les forces de l'ordre. Plus de 200 personnes ont en outre été interpellées.

La journée a réuni quelque 75 000 manifestants dans tout le pays, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

