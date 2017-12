Quand Macron répond en direct à un appel d'Hanouna, Twitter se déchaîne... et se désole

Pour son émission Baba Noël sur C8, l'animateur Cyril Hanouna a joint le 20 novembre en direct vers 23h Emmanuel Macron. Le président de la République a livré quelques mots à l’animateur, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes.

Les apparitions médiatiques d'Emmanuel Macron sont rares mais souvent calculées. Tel était le cas, notamment, de son interview –jugée plutôt lisse par de nombreux commentateurs – qu'il avait accordée à Laurent Delahousse sur France 2 le 17 décembre. Toutefois, le président de la République n'a pas manqué de répondre en direct à l'appel de Cyril Hanouna, animateur phare de la chaîne privée C8 du groupe Canal+, pour son émission humoristique Baba noël, diffusée le 20 décembre.

«Comment ça va président ?», lance Cyril Hanouna pour initier la conversation. «Ça va très bien», répond simplement Emmanuel Macron. Après des applaudissements en plateau, survient un brouhaha, puis la célébration en chœur du chant «Joyeux anniversaire». Puis Cyril Hanouna reprend l'échange : «Je voulais vous souhaiter bon anniversaire, car vous nous aviez souhaité bon anniversaire pour notre 1 000e [émission de Touche Pas à Mon Poste, en avril].»

«Par contre, je vis assez mal cette volonté de me vieillir d'une heure», rétorque le président sur un ton léger. En effet, Emmanuel Macron a répondu à l'appel à 23h05, soit un peu moins d'une heure avant le 21 décembre, jour de son 40e anniversaire... Cyril Hanouna propose alors d'offrir une table de ping-pong et une raquette de tennis au président.

Je sais que la jeunesse vous suit et vous regarde

Ce dernier conclut l'échange en évoquant un sketch de Cyril Hanouna, qui avait fait se rendre à l'Elysée plusieurs femmes déguisées en Marilyn Monroe : «J'ai ma Marilyn à moi [en référence à son épouse Brigitte Macron] donc c'est avec elle que je vais fêter mon anniversaire [...] Et permettez-moi simplement de passer un message d'amitié à la fois à votre équipe et à votre public parce que je sais que la jeunesse vous suit et vous regarde», termine Emmanuel Macron.

«Jupiter au service d'un neuneu» ?

L'appel téléphonique n'a pas manqué de faire réagir sur Twitter. Des internautes ont pointé du doigt les paradoxes d'Emmanuel Macron, qui avait notamment annoncé vouloir incarner un chef d'Etat «jupitérien», lors de la campagne présidentielle de 2017. On en serait très loin, pour certains commentateurs.

Donc Jupiter se met au service d'un neuneu qui fait des sketchs homophobes pour l'aider à "redorer son image" ???https://t.co/6iF3UU9qpx — Mauvais Coton (@MauvaisCoton) 21 décembre 2017

L'autre contradiction macronienne supposée que les citoyens dénoncent : la volonté affichée du président d'établir une distance avec les médias. En octobre 2017, il avait d'ailleurs déclaré «avoir pris la décision de ne pas avoir une présidence bavarde». «Il faut que la parole présidentielle garde de la solennité», avait-il ajouté.

"Fini la présidence bavarde, il aura une parole médiatique rare et parcimonieuse, pour restaurer la gravité de la fonction présidentielle..." 😬🤔 https://t.co/OT93pIq4dk — Frédéric Says (@FredericSays) 21 décembre 2017

En outre, Emmanuel Macron est jugé «populiste», à travers cet appel au présentateur télévisé, par un internaute.

Alors qu'il refuse de se confronter aux journalistes critiques et après avoir insulté l'audiovisuel public, #Macron rappel Cyril #Hanouna dans #TPMP sur #C8 (une chaîne multi-sanctionnée par le #CSA).

Le sommet du #populisme indigne de la fonction présidentielle a été atteint. pic.twitter.com/3QhfDN2IpV — Le Chien Déchaîné (@LeChienDechaine) 21 décembre 2017

Sur les ondes de RMC, le journaliste Jean-Jacques Bourdin s'est dit «consterné» : «La communication d'Emmanuel Macron se résume à une déambulation dans l'Elysée et un coup de fil à 23h dans l'émission de Cyril Hanouna. Voilà. [...] Moi, j'en pleure.»

Toutefois tant Cyril Hanouna qu'Emmanuel Macron peuvent aussi recevoir du soutien : l'un des admirateurs du présentateur estime, par exemple, que les critiques ciblant cet échange téléphonique sont l'oeuvre des «bien-pensants».

Cyril Hanouna il est beaucoup trop fort n'en déplaise aux bien-pensants, il offre une maison à une famille dans le besoin et dans la même émission il a Macron au téléphone. — Quent1 (@QBINZE) 20 décembre 2017

Lire aussi : Selon Macron, certains éditorialistes «sont à la déontologie ce que Mère Teresa était aux stups»