L’immigration, est-ce un problème pour la France ?

Pourquoi les Français voient-ils l'immigration moins favorablement que les Allemands qui ont accueilli bien plus de réfugiés ? Patrick Simon, directeur de recherche à l’Institut national d’études démographiques donne des éléments de réponse.

«L’opinion publique sur l’immigration est très changeante», estime le directeur de recherche à l’Ined Patrick Simon. Invité d'une conférence consacrée au phénomène de l'immigration dans les contextes russe et européen organisée par le Conseil russe des affaires étrangères à Moscou, le chercheur explique que dans le cas français, les gouvernements successifs, qu'ils soient de droite ou gauche, ont toujours entretenu une certaine forme de modération à l’égard de l’immigration qui pourrait se résumer ainsi : «Oui, c’est bien qu’on ait des immigrés, mais pas trop.» «Et le "pas trop" a été dit de façon variable selon les gouvernements, mais exprimant toujours l’idée générale, selon laquelle l’immigration est un problème plutôt qu’une nécessité», juge Patrick Simon.

L’idée de stopper l’immigration n’est pas soutenable du point de vue de la réalité des mécanismes des migrations, même si elle est souvent avancée dans un discours politique. «Il y a toujours l’idée qu’on va pouvoir arrêter l’immigration, ce qui est complètement absurde», souligne le chercheur. Pour lui, les politiques préfèrent répondre a ce qu’ils pensent être les attentes de leur électorat plutôt que de conduire une politique qui est en cohérence avec les grands paramètres démographiques, économiques qui sont donnés par le travail de la recherche.

«Je ne pense pas que la question de l’immigration soit bien gérée en France», estime Patrick Simon. Il juge qu’il faut repenser l’approche qu’on a de l’immigration et éviter de donner l’impression que la solution est de la traiter comme un danger et un problème. Pour le chercheur, il faut construire des conditions pour que la migration ne soit ni dangereuse pour ceux qui essayent d’immigrer ni un problème pour ceux qui les accueillent.

«Plus on va vivre la question de l’intégration comme une menace, une difficulté, plus on va compliquer la participation à la société», explique Patrick Simon qui estime enfin que le problème n’est pas tant de limiter l’immigration, que de faire en sorte qu'elle prenne sa place dans la société.

