Première négociation directe entre Kiev et Moscou pour rapatrier des enfants déplacés par le conflit

La Russie et l'Ukraine ont, pour la première fois, tenu au Qatar des négociations en face-à-face sur le retour d’enfants dans leurs familles, a annoncé ce 24 avril la commissaire russe aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova.

«À la suite des négociations, une liste de 29 enfants qui devraient être réunis avec des parents en Ukraine et de 19 enfants qui devraient être réunis avec des familles en Russie a été fixée», a déclaré ce 24 avril à Doha Maria Lvova-Belova, commissaire russe aux droits de l’enfant.

Selon celle-ci, la partie qatarie a enregistré ces listes. En un an, grâce à la médiation du Qatar, il a déjà été possible de réunir 28 enfants en Ukraine avec leurs familles et cinq enfants avec leurs familles en Russie, a-t-elle précisé.

Maria Lvova-Belova a par ailleurs dénoncé les publications des médias occidentaux en 2022, qui avaient publié que 19 500 enfants ukrainiens se trouveraient en Russie. Elle a fustigé un chiffre qui n’était confirmé par aucun fait, et qui était apparu alors que la ligne de front était constamment en mouvement.

La Cour pénale internationale avait, suivant le mouvement en 2023, émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova pour «crime de guerre». Une décision que le Kremlin a jugé nulle et non avenue, la Russie ne reconnaissant pas l’autorité de la CPI.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait de surcroît dénoncé des accusations mensongères, déclarant que les enfants n'étaient pas «cachés» en Russie.